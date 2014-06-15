جاين فوندا تبيع ملاذها الوحيد وذكرياتها الثمينة

عرضت الكاتبة والممثلة والناشطة السياسية Jane Fonda، مزرعتها الريفية في نيو مكسيكو للبيع مقابل ما يزيد عن 19 مليون دولار أمريكي.

وقالت Fonda، البالغة من العمر 76 عاماً، إن هذه المزرعة هي الملاذ الوحيد لها، والمكان الأمثل الذي تحظى فيه بالراحة والهدوء مع عائلتها.

وأضافت: "العديد من التغيّرات طرأت على حياتي منذ عام 2000، وأنا لست جاهزة الآن لأقضي أوقاتي في هذا المكان كما كنت في السابق.. حان الوقت لتسليم هذه المزرعة الساحرة لشخص آخر يستحقّها ويحافظ عليها".

مزرعة Fonda الريفيّة تبلغ مساحتها 9600 قدم مربّعة، وتتضمن غرفاً للضيوف، ونادياً رياضياً، ومكاناً خاصّاً لممارسة الفروسيّة، كما أنها تتميّز بطابعها التاريخي والأثري الذي برز من خلال تصميمها الداخلي ومفروشاتها الثمينة.

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