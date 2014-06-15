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كيم كردشيان تخطف الأنظار من زوجها وتتحضّر لعيد ميلاد ابنتها

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السبت 14-06-2014 18:09

أحيا مغنّي الراب Kanye West مساء أمس الجمعة حفلاً غنائيّاً جماهيريّاً في ولاية تينيسي الأمريكية، ضمن فعاليات مهرجان Bonnaroo Music And Arts.

رافقت West في الحفل، الذي حضره أكثر من 100 ألف شخص، زوجته النجمة العالمية Kim Kardashian، التي خطفت منه أنظار المتفرجّين ـ كالعادة ـ بكنزتها الشفّافة، التي أظهرت جسدها بشكل فاضح.

وخلال الحفل، نشرت Kim صوراً لزوجها وهو يغنّي فوق المسرح، كما التقطت لنفسها صوراً مع بعض الأصدقاء وأقارب West.

من جهة أخرى، سيسافر الثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة إلى نيويورك، من أجل التحضير لحفل عيد الأب وعيد ميلاد ابنتهما North West التي ستبلغ عامّها الأول.

 

الحياة الزوجية تناسب كانيي ويست بشكل واضح‏

 

 

 

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