ليوناردو دي كابريو يتابع المونديال من يخت الشيخ منصور

لم يشأ النجم العالمي Leonardo DiCaprio أن يُشاهد مباريات كأس العالم 2014 مثل بقيّة الجمهور، فاستعار يخت الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يملك نادي Man City الرياضي، كي يستمتع به خلال الفترة التي سيقضيها في البرازيل.

وسيبقى DiCaprio طوال مدّة فعاليات المونديال على متن اليخت، مع 20 من أصدقائه المقرّبين.

اليخت الذي يحمل اسم Topaz، صُمّم خصّيصاً للشيخ منصور، في عام 2012، وهو خامس أضخم يخت في العالم، كما يبلغ ثمنه 400 مليون باوند، ما يساوي 678 مليون دولار تقريباً.

يتضمّن هذا اليخت الفاخر والثمين، جاكوزي، حوض سباحة، سينما، نادياً رياضياً، وقاعة مؤتمرات، وإن لم يستطع Leonardo الوصول إلى ملعب المباراة، يمكنه استخدام الهليكوبتر الموجودة على متن Topaz.

يُشار إلى أنّ حفل انطلاق كأس العالم 2014 مساء الخميس لم يكن عاديّاً، بعد أن أشعلته النجمة العالمية Jennifer Lopez، التي غنّت إلى جانب نجم الراب Pitbull والمغنية البرازيلية Claudia Leitte.

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