صداقة تايلور سويفت وسيلينا غوميز تنتهي للأبد بسبب جاستين بيبر

أعربت الممثلة Taylor Swift عن إنزعاجها من عودة صديقتها النجمة Selena Gomez إلى حبيبها المغنّي العالمي Justin Bieber، لأنها تخاف من أن يكسر قلبها مجدداً كما فعل في السابق.

صداقة Swift و Gomez القويّة، يبدو أنها إنتهت للأبد مع عودة الأخيرة إلى المغنّي الذي يمكن تصنيفه كـ أسوأ حبيب بين مشاهير هوليوود.

وذكر مصدر مقرّب من Taylor أنها حاولت قدر المستطاع مساعدة صديقتها لتتخطّى أزمة إنفصالها عن حبيبها، لكنها وللأسف لم تنجح، والدليل الأكبر عودتهما معاً بعد قضاء إجازة رومانسية الأسبوع الماضي في كندا.

Bieber الذي يقوم بالكثير من الأعمال الخيرية بالرغم من إثارته للمشاكل بشكل مستمّر، أكّد أن Selena هي الوحيدة التي تفهمه، كما أن مشاعر الحب التي تجمعهما لن تنتهي مهما حصل.

لا بد من الإشارة إلى أن النجم Justin Bieber نشر منذ يومين على موقع إنستجرام صورة حميمة تجمعه بـ Selena، التي تم تشخيص إصابتها بمرض مناعي، لكنه أزالها بعد ساعات قليلة ليثير تساؤلات جمهوره.

فبعد أن تسبّب Bieber بإنفصال الممثلة Rita Ora عن حبيبها Calvin Harris، ها هو اليوم يفسد صداقة Taylor و Selena المجنونة والحميمة بعد فترة قصيرة من إصلاح الوضع بينهما.

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