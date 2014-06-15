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كارول سماحة تلتقط "Selfie" مع جينيفر لوبيز

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كارول سماحة تلتقط "Selfie" مع جينيفر لوبيز كارول سماحة تلتقط "Selfie" مع جينيفر لوبيز

الأحد 15-06-2014 00:30

نشرت الفنّانة اللبنانية كارول سماحة على صفحتها الخاصّة بموقع "فيس بوك" صورة "Selfie" تجمعها بالنّجمة العالمية جينيفر لوبيز، وأرفقت كارول الصورة بتعليق "Selfie with @JLo:))".

 

وكانت كارول قد احتفلت يوم الجمعة بعيد ميلادها والدتها، أثناء تواجدها في لندن خلال رحلة، وعايدتها على مواقع التّواصل الاجتماعي، ونشرت صورة تجمعها بها.

 

ومن أجواء كأس العالم، نشرت النّجمة اللبنانية صوراً تجمعها بأقاربها المتواجدين في لندن، حيث تابعت معهم افتتاحية كأس العالم من هناك.

 

 

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