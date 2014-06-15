أخبار عاجلة

كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نوبة من الضحك تصيب كايت ميدلتون خلال عيد ميلاد الملكة إليزابيت

Google+ Print

شهد قصر باكنغهام في لندن إحتفالاً حاشداً، حيث إجتمعت العائلة الملكية للإحتفال بعيد ميلاد الملكة Elizabeth الـ 88.

إجتمع حوالي 32 شخصاً من عائلة الملكة على شرفة القصر وأبرزهم دوقة كامبريدج Kate Middleton، الأمير William، الأمير Harry الذي إنفصل منذ فترة عن حبيبته، والأمير Philip زوج Elizabeth، بينما تجمهرت الحشود الشعبية أمام القصر لمشاهدة العروض الرسمّية التقليديّة التي تخللّت المناسبة.

قدّم الـ RAF أي سلاح الجو الملكي البريطاني عروضاً مميزّة وساحرة، كما سار الآلاف من الجنود البريطانيين خلف الملكة التي وصلت مع زوجها دوق Edinburgh على عربّة تجرّها الخيول.

وقد لفت الأمير Harry الأنظار إليه خلال الإحتفال، حيث أنه لم يتوقّف عن الضحك مع باقي أفراد العائلة التي تعتبر من ضمن أهم 5 عائلات عالميّة، خصوصاً مع  Middleton التي كانت تقف إلى جانبه وتتبادل معه الأحاديث الجانبيّة المضحكة.

يشار إلى أن الملكة Elizabeth شاركت مؤخراً في ذكرى إنزال نورماندي الذي أقيم في فرنسا بحضور العديد من الشخصيّات الملكيّة والسياسيّة والإجتماعيّة.

 

Middlton التي أثارت سابقاً غضب الملكة بسبب فساتينها الفاضحة، تألقّت خلال المناسبة وظهرت بثياب محتشمة، وهذا الأمر طبيعي حيث أن القصر الملكي عيّن حارسة خاصّة لحماية تنوّرتها والإشراف على إطلالاتها.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي