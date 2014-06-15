نوبة من الضحك تصيب كايت ميدلتون خلال عيد ميلاد الملكة إليزابيت

شهد قصر باكنغهام في لندن إحتفالاً حاشداً، حيث إجتمعت العائلة الملكية للإحتفال بعيد ميلاد الملكة Elizabeth الـ 88.

إجتمع حوالي 32 شخصاً من عائلة الملكة على شرفة القصر وأبرزهم دوقة كامبريدج Kate Middleton، الأمير William، الأمير Harry الذي إنفصل منذ فترة عن حبيبته، والأمير Philip زوج Elizabeth، بينما تجمهرت الحشود الشعبية أمام القصر لمشاهدة العروض الرسمّية التقليديّة التي تخللّت المناسبة.

قدّم الـ RAF أي سلاح الجو الملكي البريطاني عروضاً مميزّة وساحرة، كما سار الآلاف من الجنود البريطانيين خلف الملكة التي وصلت مع زوجها دوق Edinburgh على عربّة تجرّها الخيول.

وقد لفت الأمير Harry الأنظار إليه خلال الإحتفال، حيث أنه لم يتوقّف عن الضحك مع باقي أفراد العائلة التي تعتبر من ضمن أهم 5 عائلات عالميّة، خصوصاً مع Middleton التي كانت تقف إلى جانبه وتتبادل معه الأحاديث الجانبيّة المضحكة.

يشار إلى أن الملكة Elizabeth شاركت مؤخراً في ذكرى إنزال نورماندي الذي أقيم في فرنسا بحضور العديد من الشخصيّات الملكيّة والسياسيّة والإجتماعيّة.

Middlton التي أثارت سابقاً غضب الملكة بسبب فساتينها الفاضحة، تألقّت خلال المناسبة وظهرت بثياب محتشمة، وهذا الأمر طبيعي حيث أن القصر الملكي عيّن حارسة خاصّة لحماية تنوّرتها والإشراف على إطلالاتها.

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