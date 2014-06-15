سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلادها الـ20 وتقول: تاريخ حبكم لي تاريخ ميلادي

احتفلت الفنّانة المغربية سلمى رشيد بعيد ميلادها الـ20 يوم الجمعة، حيث نشرت صوراً لها على صفحتها الخاصّة بموقع تويتر من أجواء المناسبة.

وتلقّت سلمى الكثير من التّغريدات المعايدة والهدايا، وبدورها شكرت الفنانة المغربية كل من عايدها من صحافة وأصدقاء وفنانين، وكتبت ليل السبت تغريدة لجميع محبّيها جاء فيها: "ما زلتم تسألوني عن عيد ميلادي، سجلوا لديكم إذن ما أنتم تجهلونه!!! تاريخ حبكم لي تاريخ ميلادي".

وفي سياق متّصل صادف عيد ميلاد سلمى مع وصول عدد متابعيها على صفحتها الخاصّة بموقع تويتر إلى نصف مليون متابع.

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