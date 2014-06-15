أخبار عاجلة

كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلادها الـ20 وتقول: تاريخ حبكم لي تاريخ ميلادي

Google+ Print
سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلادها الـ20 وتقول: تاريخ حبكم لي تاريخ ميلادي سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلادها الـ20 وتقول: تاريخ حبكم لي تاريخ ميلادي

الأحد 15-06-2014 02:34

احتفلت الفنّانة المغربية سلمى رشيد بعيد ميلادها الـ20 يوم الجمعة، حيث نشرت صوراً لها على صفحتها الخاصّة بموقع تويتر من أجواء المناسبة.

 

وتلقّت سلمى الكثير من التّغريدات المعايدة والهدايا، وبدورها شكرت الفنانة المغربية كل من عايدها من صحافة وأصدقاء وفنانين، وكتبت ليل السبت تغريدة لجميع محبّيها جاء فيها: "ما زلتم تسألوني عن عيد ميلادي، سجلوا لديكم إذن ما أنتم تجهلونه!!! تاريخ حبكم لي تاريخ ميلادي".

 

وفي سياق متّصل صادف عيد ميلاد سلمى مع وصول عدد متابعيها على صفحتها الخاصّة بموقع تويتر إلى نصف مليون متابع.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي