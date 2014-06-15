آشوريا الهندية وياسمين التركية شبيهتان بالشكل... والإطلالات؟

لطالما اشتهرت النساء الهنديات بجمالهنّ، ولطالما اختيرت من بينهنّ ملكات تربّعن على عرش الجمال في الكون، بفضل امتلاكهنّ معالم وجه حادّة، وعيوناً جذابة، وشعراً أسود كثيفاً وناعماً. من بين تلك النجمات الممثلة "أيشواريا راي" Aishwarya Rai التي تُعدّ من أجمل نساء الهند وأعلى ممثلاته أجراً. لكننا اليوم، في مرحلة انتشار المسلسلات التركية وشهرتها، قد ظهر لأيشواريا مُنافِسة قويّة في الجمال والأناقة، هي الممثلة نورجول يشيلجاي، والشهيرة بـ"ياسمين" التركية.

كلتاهما تمتلكان معالم وجه رائعة، وعيوناً خضراء كبيرة، إلى جانب النظر الثاقب والشعر الأسود اللامع الطويل، كما هما ممثلتان ناجحتان وموهبتان، والأهم أنّ للاثنتين ذوقاً متشابهاً في الموضة ويتشاركان الأسلوب الأنيق ذاته، وكثيراً ما نراهما في إطلالات متشابهة، ولو من غير قصد. فالاثنتان تفضلان الفساتين الطويلة فوق السجّادة الحمراء، بالاعتماد على بيوت أزياء عالمية، وكلتاهما تختاران فساتين الكوكتيل الأنيقة، التي تصل حدّ الركبة للمناسبات الأقلّ رسمية، كما نُلاحظ كثيراً اهتمامهما بالاكسسوارت، من مجوهرات وحقائب وأحذية.

إلا أنّ نورشول أو "ياسمين" التركية تمتلك جرأة أكثر في خياراتها، وكثيراً ما نراها في إطلالات متطرفة، بينما أيشواريا تحافظ على أسلوب أكثر رصانة واحتشاماً.

ألقي نظرة على إطلالات الاثنتين، وأخبرينا رأيك، ومَن تفضّلين من بينهما، وإن كنت من محبّذات أسلوب نورجول الجريء، أم خيارات أيشورايا الأكثر احتشاماً؟

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