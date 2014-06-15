«إصلاح ذات البين» بمكة تنظر 288 قضية قصاص من 13 منطقة

رفعت لجنة إصلاح ذات البين بإمارة منطقة مكة المكرمة تقريرها السنوي لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة وهو تقرير يتضمن منجزات اللجنة وجهودها في تحقيق الأمان الأسري والمجتمعي ومساعدة المحكومين بالقصاص ممن يسوغ التدخل في قضاياهم بالعفو.

وطبقاً للتقرير فإن اللجنة استلمت 715 قضية تطلب التدخل والتوسط لرفع سيف القصاص وذلك من إمارات 13 منطقة من مناطق المملكة حيث تحقق العفو في 304 قضايا فيما لا زالت 288 قضية تحت الإجراء ما بين اللجنة وإدارات السجون وأهل الدم.

وأبان التقرير أن قضايا المحكومين بالقصاص المنظورة 288 من منطقة عسير ومن المنطقة الشرقية ومن الرياض والباحة والحدود الشمالية وتبوك وجازان والقصيم والمدينة المنورة وحائل والجوف وغيرها.

ووفقاً للتقرير السنوي فإن اللجنة وفقت في إنهاء أكثر من 21 ألف قضية من قضايا إصلاح ذات البين على مستوى منطقة مكة المكرمة منذ إنشائها في مطلع ذي الحجة 1422 ه في اتجاهات متعددة ومناح مختلفة منها الخلافات الأسرية حيث تحقق الصلح في 4463 قضية لخلافات بين الأهل والإخوة والأقارب و752 قضية عقوق و1129 لقضايا العنف الأسري بأنواعه الجسدي والمعنوي لأولاد وزوجات تعرضوا للعنف.

وكشف التقرير أن اللجنة أخمدت فتيل 3047 قضية زوجية تمثلت في خلافات بين الزوجين حول النفقة والحضانة والنشوز والطلاق إضافة إلى حل 1223 قضية مالية حيث تدخلت اللجنة في خلافات مالية نشأت بين أفراد ومؤسسات وشركات تجارية حفظت الحقوق وضمنت التراضي واستبقاء الود.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة عالجت 967 قضية خلافية اجتماعية وقعت بين جيران داخل الأحياء السكنية بمحافظات منطقة مكة المكرمة إضافة إلى مباشرة 428 قضية مخدرات في قضايا يكون تعاطي المخدرات سبباً رئيساً للقضية الواردة إلى اللجنة.

وأماط التقرير اللثام عن التصدي ل 268 قضية لفتيات نزيلات مؤسسة رعاية الفتيات وفقت اللجنة في معالجة أوضاعهن من خلال التوسط بينهن وبين أسرهن لتسلمهن أو تزويجهن بعد إقناع أولياء أمورهن من أشخاص أكفاء بعد التقصي عنهم ودراسة أوضاعهم مع المساعدة على تهيئة بيت الزوجية.

وتناول التقرير مجالات أخرى لعمل اللجنة منها الاستشارات الأسرية والاجتماعية عبر هواتف اللجنة أو عن طريق موقعها الالكتروني بما يفوق 12645 استشارة.

من جانبه ربط الرئيس التنفيذي للجنة النجاحات التي تحققت للجنة بالدعم اللامحدود الذي تحظى به اللجنة من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة وقال: إن اللجنة مقبلة على وثبات جديدة تدفعها إلى الرقي بخدماتها وتوسيعها دائرة عملها داخل محافظات المنطقة برعاية واهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس إدارة اللجنة وفق عمل مؤسسي يهدف إلى حماية لحمة المجتمع ومواجهة عوامل الفرقة والنزاع ونبذ أسباب التشاحن والبغضاء وإشاعة روح الحب والمودة والتسامح والأخوة والتعاون على البر والتقوى.