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«الصندوق الدولي»: المملكة تحتل المرتبة 18 بين دول العالم الأقل بطـالة

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«الصندوق الدولي»: المملكة تحتل المرتبة 18 بين دول العالم الأقل بطـالة «الصندوق الدولي»: المملكة تحتل المرتبة 18 بين دول العالم الأقل بطـالة

    أشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن الكويت والسعودية سجلتا أقل معدلات البطالة في عام 2013 من بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكر التقرير أن أعلى معدلات البطالة في عام 2013م سُجِّلت في تونس التي بلغ فيها معدل البطالة 16.7%، وجاءت بعدها إيران بمعدل بطالة بلغ 12.9%، ثم الأردن بمعدل 12.2% (الجدول رقم1).

وذكر التقرير الذي تنشره "الرياض" أن أعلى معدلات التضخم في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سُجِّلت في السودان التي بلغت فيها نسبة التضخم 36.5% في عام 2013 مقارنة بالعام السابق. وجاءت بعدها إيران بنسبة تضخم بلغت 35.2%، ثم باكستان وأفغانستان بنسبة 7.4%، ثم بنسبة 6.9%، ثم تونس بنسبة 6.1%، ثم الأردن بنسبة 5.5%.

وسجلت إيران أعلى مستوى في مؤشر البؤس "Misery Index " (مجموع معدلي التضخم والبطالة)، حيث بلغ فيها المؤشر 48.1%، وحلت بعدها السودان في المرتبة الثانية بنسبة 46.1%، وجاءت تونس ثالثاً بنسبة 22.8%، ثم مصر بنسبة 19.9%، ثم الأردن بنسبة 17.7%، ثم باكستان بنسبة 14.1%، ثم الجزائر بنسبة 13.1%. ويعد ارتفاع المؤشر مقياساً لدرجة شقاء الناس في بحثهم عن الوظائف (معدل البطالة) وفي تحملهم لنفقات المعيشة (معدل التضخم).

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن احتلت المرتبة (18) عالمياً في انخفاض معدل البطالة في عام 2013، وكانت المملكة تحتل المرتبة (27) في الترتيب العالمي في عام 2010م (الجدول رقم 2)، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في السنوات الأخيرة ساهمت في خفض معدلات البطالة لاسيما قراراتها المتعلقة بتوفير فرص عمل أكبر للسيدات.

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