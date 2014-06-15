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بالوتيللي: على الجميع الآن أن يخافوا من إيطاليا

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بالوتيللي: على الجميع الآن أن يخافوا من إيطاليا بالوتيللي: على الجميع الآن أن يخافوا من إيطاليا

الآن الجميع يجب أن يخشى منتخب إيطاليا بعدما أسقط إنجلترا في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014، أو هكذا يؤمن ماريو بالوتيللي نجم الأتزوري.

بالوتيللي سجل هدفا قاد إيطاليا لعبور حاجز إنجلترا بنتيجة 2-1 في سباق المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضا كوستاريكا وأوروجواي.

وقال سوبر ماريو بعد المباراة: "كانت تجربة رائعة لي، أن أخوض لقاء في كأس العالم".

وتابع اللاعب صاحب الـ23 عاما "أهدي هدفي لزوجتي المستقبلية، لأسرتي وأصدقائي الذين أتوا إلى البرازيل لدعمي".

وأضاف بالوتيللي "المباراة كانت صعبة، إنجلترا منتخب جيد والأجواء هنا حارة للغاية".

وأتم "لكننا قدمنا عرضا قويا، المفترض أن تخشى من أي فريق تواجهه في كأس العالم، لكن الآن على الجميع أن يخافوا من إيطاليا".

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فيديو اليوم السابع