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جيرارد: مباريات كأس العالم قاسية

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جيرارد: مباريات كأس العالم قاسية جيرارد: مباريات كأس العالم قاسية

إذا كان هناك شيء تعلمه الإنجليزي من الخسارة أمام إيطاليا، فهو أن مباريات كأس العالم قاسية على حد وصف قائد فريق الثلاثة أسود، ستيفن جيرارد.

منتخب إنجلترا تأخر بهدف كلاوديو ماركيزيو في مواجهة إيطاليا بالمجموعة الرابعة، ثم خطف فريق جيرارد التعادل عن طريق دانيل ستوريدج.

لكن ماريو بالوتيللي فاز باللقاء للأتزوري، وجعل موقف إنجلترا صعبا، إذ على رفاق المدرب روي هودجسون الفوز ضد أوروجواي في الجولة التالية لتفادي توديع المونديال مبكرا.

وقال جيرارد عقب اللقاء: "لو هناك شيء واحد واضح، فهو أن المستويات هنا قاسية".

وتابع "علينا أن نركز على لقاء أوروجواي مباشرة، المهمة باتت أصعب، لكنها قابلة لأن ينجزها المنتخب الإنجليزي".

وعن اللقاء، صرح جيرارد "في 2010 انتقدنا الجميع بسبب الأداء الدفاعي، اليوم من شاهد اللقاء يعرف أننا نهاجم".

وأضاف "ضغطنا وضغطنا وضغطنا، لعبنا كرة هجومية والجميع كان ملتزما وقاتل، فقط ربما كان علينا تحويل عدد أكبر من الفرص إلى أهداف".

وأكمل "منتخب إيطاليا لم يقدم كرة فيها مفاجآت، كنا نعرف كيف سيلعب، وقد واجهناه بشكل جيد، أنا راض عن الأداء".

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فيديو اليوم السابع

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