تقييم - إيطاليا.. 5 نجوم

العرض ليس 5 نجوم، كان عرضا جيدا وليس عظيما من الأتزوري، لكن هناك 5 لاعبين بالفعل كانوا نجوما لمنتخب إيطاليا في الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في الجولة الافتتاحية من كأس العالم 2014.

منتخب إيطاليا فاز بهدفين مقابل هدف على إنجلترا ماريو بالوتيللي سجل، كلاديو ماركيزيو كذلك، والفريق فاز بمباراة صعبة في المجموعة الرابعة قبل مواجهة كوستاريكا ثم أوروجواي في الجولتين المقبلتين.

من هم النجوم الـ5، FilGoal.com ينتخبهم، وذلك أثناء تقييمه للاعبي الأتزوري في موقعة إنجلترا.

سيرجو 8-10

لم يشعر أحد بغياب جيانلويجي بوفون، تصدى حارس باريس سان جيرمان للعديد من الفرص وأكد أن جمهور الأتزوري عليه ألا يقلق من غياب أعظم حراس العالم.. بالتأكيد سيرجو أحد النجوم الـ5.

دارميان 7-10

تم اختياره لتغطية مركز الظهير الأيمن، وتم تفضيله على إيجنازيو أباتي.. اختيار جيد من تشيزاري برانديللي بالنظر إلى أنه لم يمنح المنتخب الإنجليزي أي مساحات في جبهته.

برازالي 6-10

أداء متوسط.. هناك أخطاء في التمركز منحت دانيل ستوريدج مساحات، لكن في النهاية كان صلدا في مواجهات لاعب ضد لاعب.

باليتا 4-10

مهزوز.. بطيء.. مرعوب.. مركز قلب الدفاع في إيطاليا الذي شهد تواجد فرانكو باريزي وبيرجومي ومالديني ونيستا وكانافارو، اليوم يعاني مع مدافع من أصول أرجنتينية.

كيلليني 5-10

قوي بدنيا.. صاحب خبرة.. لكنه من حيث السرعة ميت، رحيم ستيرلينج قتله في كل مواجهة فردية بين الطرفين.

فيراتي 6-10

رفع نسبة استحواذ منتخب إيطاليا على الكرة، تمريراته جيدة، لكن ينقصه أن يصبح صاحب تأثير في الملعب.

دي روسي 6-10

قوي كعادته، نشيط.. لكنه لم يظهر كثيرا في الواجبات الدفاعية ولم يساعد كيلليني أو باليتا كثيرا. من يعرف دي روسي يعرف أن مستواه اليوم أقل من المعهود. لأن المعهود هو أداء نموذجي من نجم روما.

أندريا بيرلو 8-10

طبعا أحد النجوم الـ5.. المايسترو كان صاحب أعلى معدل تمريرات في كأس العالم 2014 حتى الآن بـ118 تمريرة في اللقاء.

ماريكيزو 7-10

نفذ دوره بامتياز في الهدف الأول لإيطاليا.. دافع جيدا جدا في الشوط الثاني وغطى الجناح الأيسر للأتزوري. نجم من الخمسة طبعا.

كاندريفا 8-10

لاعب لاتسيو كان مفتاح اللعب الأهم لإيطاليا أمام إنجلترا.. استغل المساحات التي تركها يلتون بينز الظهير الأيسر لمنتخب الثلاثة أسود، صنع هدف بالوتيللي.. وكان واحدا من نجوم اللقاء.

بالوتيللي 7-10

صحيح أنه لم يتحرك كثيرا.. لكنه حين فعل سجل، وهدفه كان هدف الفوز. نجم من نجوم اللقاء.