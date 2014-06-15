تقييم - إنجلترا.. مهزوم، ولكن

من الغريب أن يلعب الـ11 لاعبا بشكل جيد، وتخرج في النهاية مهزوما.. هذا هو حال منتخب إنجلترا في مباراة إيطاليا ضمن فعاليات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2014.

منتخب إنجلترا رغم الخسارة، إلا أنه قدم عرضا سريعا رشيقا وكان خطيرا في أغلب فترات مباراته مع الأتزوري، بفضل سرعة رحيم ستيرلينج ودانيل ستوريدج وباقي كتيبة روي هودجسون.

ويقدم FilGoal.com تقييما لأداء لاعبي منتخب إنجلترا في لقاء الأتزوري:

جو هارت: 6-10

لم يٌختبر كثيرا ولا يتحمل بشكل كبير مسؤولية أهداف إيطاليا. مباراة عادية لنجم مانشستر سيتي، لم يمنع هدفا ولم يرتكب أخطاء.

جلين جونسون: 6-10

لم يركتب أخطاء، لكنه كذلك لم يفعل الكثير لفريقه في الشق الهجومي.

فيل جاجيلكا: 6-10

قدم مباراة قوية، ويكفيه أنه أبعد هدفا أكيدا من ماريو بالوتيللي في الشوط الأول.

جاري كاهيل: 6-10

وقف جيدا أمام الهجوم الإيطالي، ومنع عددا من التحركات الجيدة لمهاجمي الأتزوري كلاديو ماركيزيو وماريو بالوتيللي.

يلتون بينز: 4-10

الثغرة الوحيدة في تشكيل إنجلترا، ترك مساحات استغلها كاندريفا جناح إيطاليا أفضل استغلال.

رحيم ستيرلينج: 9-10

سرعته خارقة.. موهبته غير عادية.. كان يراوغ أي شخص يأتي في وجهه.

هندرسون: 6-10

مباراة جيدة لنجم ليفربول.. غطى مساحات شاسعة في أرض الملعب ومنح رفاقه حرية الهجوم.

جيرارد: 6-10

تمريراته الطولية كانت مميزة، فقط تفوق عليه أندريا بيرلو في أن الاخير كان يتحرك بذكاء أكبر لدعم رفاقه في وسط الملعب.

دانيل ستوريدج: 7-10

مباراة ممتازة لنجم ليفربول من حيث تنويع أماكن مباغته لدفاع إيطاليا، سجل هدفا رائعا.

واين روني: 5-10

رغم أنه صنع هدفا، لكن لازال الجميع ينتظر أكثر من واين روني.. الفتى الذهبي لمنتخب إنجلترا لازال غير قادر على صنع المجد لوطنه.

داني ويلبيك: 6-10

سريع كستوريدج وستيرلينج.. لكن عليه أن يتحسن على مستوى تحويل الفرص إلى أهداف.. عليه أن يدخل أكثر لمناطق جزاء الخصوم حتى يمنح إنجلترا نابا إضافيا.