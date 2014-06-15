من يملك علاج ميسي الدولي؟

هل انتهى زمن ليونيل ميسي؟ ساحر برشلونة وحده فقط سيجيب على هذا التساؤل يوم الأحد مع منتخب الأرجنتين أمام البوسنة.

الأرجنتين تلعب مع البوسنة التي تشارك في المونديال لأول مرة في افتتاح المجموعة السادسة التي تضم أيضا نيجيريا وإيران.

ويحمل ميسي أحلام راقصي التانجو في المونديال على أرض البرازيل.

هذا الحمل ظهر على ميسي عندما تقيأ في مباراة سلوفينيا الودية استعدادا للمونديال، وهي اللقطة التي تكررت أكثر من مرة هذا الموسم.

وأرجع أليخاندرو سابيلا مدرب الأرجنتين الأمر إلى توتر ميسي.

ميسي أفضل لاعب في العالم أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 لم يسجل سوى هدفا وحيدا في مشاركتين في المونديال 2006 و2010 كان في شباك صربيا ومونتنجرو.

ودائما كان يواجه الانتقادات في الأرجنتين بأنه لا يقدم المستوى المعروف عنه في برشلونة مع المنتخب.

الآن الأمر انعكس تماما، جماهير برشلونة صبت غضبها على ليونيل بعد موسم كارثي مع برشلونة لم يحقق فيه سوى بطولة كأس السوبر الإسباني.

والغريب أن ميسي في النهاية عدل عقده مع برشلونة.

وأصبح ميسي الآن متهما بفقدان التركيز مع البلوجرانا، من أجل كأس العالم.

ميسي كان غير محظوظا بالإصابة في مونديال 2006، ولم تساعده طريقة اللعب في 2010.

وفي البرازيل الأمر مختلف، فميسي سيجد مساعدة من المتوج بدوري الأبطال أنخيل دي ماريا بعدما قدم موسما هائلا مع ريال مدريد، ومعه سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي الفائز بالدوري في إنجلترا وكذلك جونزالو إيجوايين من على مقاعد البدلاء والقادر على منح ميسي حرية كبيرة في الملعب.

بشكل عام، الأرجنتينيون يحلمون بكأس العالم الأول منذ 1986، ففشلت كل مساعيهم منذ إيطاليا 1990.

حتى عندما استعانوا بملهمهم دييجو أرماندو مارادونا ليكون مدربا في بطولة 2010، خرج الفريق بخسارة مذلة من ألمانيا 4-0 في ربع النهائي.

بالعودة إلى مباراة البوسنة، تواجه المنتخبان من قبل مرتين وديا، وفازت الأرجنتين بهما 5-0 و2-0.

الهزيمة الأولى كانت عام 98، عندما سجل جابرييل باتيستوتا ثلاثة أهداف "هاتريك".

والثانية كانت نوفمبر الماضي، حيث فازت الأرجنتين بهدفي سيرجيو أجويرو.

ولكن يجب أن نذكر أن الأرجنتين لم تفز سوى في مباراتين فقط في أخر تسع مواجهات لها في كأس العالم أمام منتخبات أوروبية.

مواجهة المباراة

سجل المهاجمون الخمسة في قائمة الأرجنتين للمونديال 124 هدفا مع أنديتهم هذا الموسم.

سيختار أليخاندرو المدير الفني للأرجنتين ثلاثة منهم للتشكيل الأساسي وفقا لطريقة اللعب التي يطبقها 4-3-3.

الثلاثي على الأغلب سيكون ميسي مع سيرجيو أجويرو وجونزالو إيجواين في ظل إصابة رودريجز بالاسيو، ويدعمهم جناح ريال مدريد المبدع أنخيل دي ماريا.

لذلك قد نجد المباراة في اتجاه واحد إذا قرر سافيت سوسيتش المدير الفني للبوسنة وضع أوتوبيس دفاعي أمام مرماهم.

وعلى نفس المنوال، دفاع الأرجنتين سيكون عليه التعامل مع إدين دجيكو مهاجم مانشستر سيتي المنتشي بالتتويج بالدوري الإنجليزي.

تصريحات المباراة

أليخاندرو سابيلا "ميسي يعاني من التوتر، ففي هذه الأوقات يبلغ القلق منتهاه، من الصعب الحفاظ على الهدوء".

سافيت سوسيتش: "التأهل لكأس العالم ربما يكون الإنجاز الأكبر منذ الاستقلال، لم نأتي إلى البرازيل للسياحة".

الثغرة

تخيل أن يضم منتخب بلدك ليونيل ميسي وسيرجيو أجويرو وجونزالو إيجوايين وإزيكويل لافيتزي وأنخيل دي ماريا هجوميا.. وبدفاع مكون من خافيير ماسكيرانو ومارتن ديميكيلس.

هذه مشكلة الأرجنتين في كأس العالم.. قائمة هجومية لا يُعلى عليها، ولكن المشكلة دائما في الدفاع.