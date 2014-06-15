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أسباب تدفعك لمشاهدة مباراة سويسرا والإكوادور

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أسباب تدفعك لمشاهدة مباراة سويسرا والإكوادور أسباب تدفعك لمشاهدة مباراة سويسرا والإكوادور

سويسرا والإكوادور! ما الأسباب التي قد تدفعك لمشاهدة مواجهة مباراة بين منتخبين لا يمتلكان أي حظوظ تقريبا للمنافسة على كأس العالم؟

المنتخبان يلعبان يوم الأحد ضمن المجموعة الخامسة مع فرنسا والهندوراس.

وبعد متابعة مباريات مثل البرازيل وكرواتيا، إسبانيا وهولندا، وإيطاليا وإنجلترا.. هل يمكن أن تقضي 90 دقيقة في متابعة مباراة بين سويسرا والإكوادور؟

هناك 3 أسباب قد تدفعك لمشاهدة هذه المباراة:

- إذا كنت تمتلك ريسيفر beIN Sports فبالتأكيد لن تجد مشكلة في متابعة أي مباراة في كأس العالم أي كان المنافسين.

- إذا كنت مشجعا لفرنسا، فسيهمك أن تتابع شكل وأداء المنافسين للديوك في المجموعة، خاصة أن المواجهة ستكون الساعة السابعة بتوقيت القاهرة قبل انطلاق مباراة فرنسا والهندوراس.

- إذا كنت مشجعا للأرجنتين، فستكون مهتما بمعرفة المنافس الذي سيواجه رفاق ليونيل ميسي في دور الـ16، على الأغلب سيتنافس هذان الفريقان على بطاقة الوصيف في المجموعة خلف فرنسا.

بالعودة إلى المباراة، هذه هي المواجهة الأولى بين سويسرا والإكوادور في التاريخ.

وتأهلت سويسرا للمونديال بعد تصفيات رائعة لم تخسر فيها، ففازت في سبع مواجهات وتعادلت ثلاث مرات.

فيما فشلت الإكوادور في الفوز في جميع مبارياتها التي لعبتها خارج الديار في التصفيات.

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