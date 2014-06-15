ضبط 3 قطع سلاح و3 قضايا مخدرات بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط 3 قطع سلاح و3 قضايا مخدرات .

حيث تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 14856 باللغة الاجنبة على جسم السلاح و 60 ” طلقة حية من ذات العيار بحيازة خليفة عبد الراضى سليم سن 45 عامل ومقيم قرية صديق المنشاوى مركز دار السلام – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1850 إداري مركز دار السلام لسنة 2014

وتم ضبط – طبنجه برتا عيار 8.5 مم تحمل رقم 05440 AA على جسم السلاح و “4″ طلقه حيه من ذات العيار بحيازة علاء معاطى محمد عبد الله سن 29 عامل ومقيم الرشايده – مركز العسيرات جارى تحرير المحضر اللازم بمركز العسيرات.

وتم ضبط فرد صناعة محلية بحيازة احمد الضبع مخلوف سن 27 عاطل ومقيم ابار الوقف- مركز اخميم والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 2 قضية الأولى رقم 1436 جنح مركز اخميم لسنة 2014م (سرقة بالاكراة )، والثانية رقم 679 ادارى مركز اخميم لسنة 2014م (إحراز سلاح بدون ترخيص ) تحرر عن ذلك المحضر رقم 2201 ادارى مركز اخميم لسنة 2014م .

و فـي مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 3 ” قضايا حيث تم ضبط قطعة صغيرة الحجم لماده داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 4 جرام و 10 قرص تامول المخدر وكذا سلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال بحيازة نادر أنور جرجس شخلول سن 43 عامل ومقيم شارع ترعة نجع حمادى – قسم أول سوهاج، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2052 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2014م .

وتم ضبط 15 قرص تامول المخدر حيازة شنودة رومانى جاد الله بباوى سن 38 صاحب محل ومقيم حى راشد – قسم أول سوهاج بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1990 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014م .

وتم ضبط قطعة صغيرة الحجم لماده داكنة اللون يشتبه ان تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 10 جرام وكذا سلاح ابيض عبارة عن مطواة قرن غزال في حيازة مختار عبد المنعم محمود عطية سن 22 حاصل على دبلوم ومقيم شارع المغربل قسم أول سوهاج ، بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1976 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2014م .