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وزارة البلديات تبحث تطوير الأداء الرقابي للمجالس البلدية

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    اختتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية، مؤخراً ندوة متخصصة بمدينة الرياض تحت عنوان (تطوير الأداء الرقابي للمجالس البلدية على العمل البلدي)، على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.

وتأتي هذه الندوة في إطار ما تقوم به الوزارة من جهود مستمرة للرفع من أداء المجالس البلدية وتعزيز دورها من خلال المؤتمرات والندوات التي تنظمها لأعضاء المجالس البلدية في العديد من أوجه العمل البلدي، حيث تهدف الندوة إلى تنمية قدرات ومهارات الأعضاء في بعض المواضيع المتعلقة باختصاصات ومهام المجالس البلدية وفق اللائحة التنفيذية لعمل المجالس، وتعريفهم بأهمية فرق العمل في تطوير الأداء وتحسين الجودة والتعرف على المشكلات السلوكية والإدارية في العمل وطرق التغلب عليها، وبالأساليب المختلفة للرقابة المالية والإدارية، وكذلك تعريف المشاركين بنظم قياس الأداء الحكومي وكيفية قياس رضا المتعاملين.

وتشتمل المادة العلمية للندوة على عدد من المحاور الرئيسة مثل إدارة فريق العمل ومهارات إدارة اللجان والعمل الجماعي وتحقيق الفاعلية في عمل اللجان وقياس النتائج وتطوير قدرة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في صياغة وإعداد تقارير اللجان والتوصيات، وتنمية المهارات الإدارية والسلوكية لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتعرف على المفاهيم المعاصرة للرقابة والتقييم وأهمية الاستراتيجيات القائمة على مشاريع التنمية المستدامة وانعكاساتها على العمل البلدي.

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