بالفيديو - العارضة تحرم بيرلو من هدف رائع

حرمت العارضة منتخب إيطاليا من هدف مبهر، الكرة كانت ركلة حرة.. تصدى لها أندريا بيرلو، كانت تبدو زوايا التسديد أمامه ضيقة، واحتمالات أن تصل الكرة إلى الناحية الأخرى قليلة.. ولكن...

أندريا بيرلو صاحب أكبر رصيد أهداف من ركلات حرة في تاريخ الكالتشيو، لعب كرة رائعة تجاه مرمى إنجلترا...

لكن العارضة ردت قذيفة مايسترو يوفنتوس الذي لعب من قبل بألوان إنتر، وميلان، وبريشيا.

اللقاء انتهى بفوز منتخب إيطاليا على إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2014.

وبات منتخب إيطاليا ثانيا، خلف الفريق الكوستاريكي الذي فاز على أوروجواي.

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