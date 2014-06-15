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السديس يفتتح صيفي 35 بالبدائع

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السديس يفتتح صيفي 35 بالبدائع السديس يفتتح صيفي 35 بالبدائع

    افتتح محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس مساء أمس الأول، صيفي البدائع 35 في مضمار الحمراء شرق المحافظة.

وألقى رئيس البلدية يوسف الخليفة كلمة قال فيها: إن صيفي 35 مستمر بإذن الله لمدة عشرة أيام، حيث وفرنا جميع سبل الرفاهية والراحة وما يطلبه الزائر لهذا المنشط السياحي.. كما منحنا مكانا مناسبا ومساحة أكبر للأسرة المنتجة لعرض ما لديهم وإنعاش السوق وتحقيق الفائدة لهم.. أيضاً خصصنا أماكن للألعاب الترفيهية من أجل أطفالنا.

كما تحدث رئيس لجنة التنمية صالح أبا الخيل عن دور البلدية والجهات الأخرى في تنظيم المهرجانات بالمحافظة في السنوات الماضية وكيف نجحت وحققت الهدف منها، وقد ألقيت القصائد الشعرية بهذه المناسبة.

بعد ذلك كرم المحافظ ورئيس البلدية الجهات المشاركة في التنظيم، بعد ذلك تجول الجميع على الفعاليات والأنشطة المقامة، وأثنى المحافظ على دور البلدية وجهودها الكبيرة في المحافظة.

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