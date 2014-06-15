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روضة أطفال التنمية الاجتماعية بحريملاء تختتم أنشطتها

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روضة أطفال التنمية الاجتماعية بحريملاء تختتم أنشطتها روضة أطفال التنمية الاجتماعية بحريملاء تختتم أنشطتها

    اختتمت روضة أطفال لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة حريملاء أنشطتها بحفل تخريج أطفال الدفعة الخامسة والعشرين.

وبدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمديرة الروضة خلود الهاجري رحبت فيها بالحاضرات وشكرت أمهات الأطفال على تعاونهن وتواصلهن مع الإدارة وهنأتهن بمناسبة تخرج فلذات أكبادهن وشكرت جميع منسوبات الروضة من معلمات وإداريات على جهودهن طوال العام الدراسي.

بعد ذلك ألقت خلود الزومان والدة الطفل أنس المزيعل كلمة نيابة عن أمهات الأطفال شكرت فيها إدارة ومنسوبات الروضة على ما لمسته الأمهات من اهتمام كبير من قبل الروضة على تعليمهن وتنشئتهن الأطفال على الكثير من الآداب والتقاليد والعادات التي علمنا عليها الإسلام . بعد ذلك توالت فقرات

الأناشيد والعروض وتم توزيع الهدايا والشهادات على الأطفال.

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