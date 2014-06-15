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اختتام اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة بالرياض

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اختتام اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة بالرياض اختتام اجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة بالرياض

    اختتمت اللجنة الأردنية المشتركة الجمعة اجتماعات دورتها الرابعة عشرة التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في الرياض برئاسة وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري رئيس الجانب السعودي، ووزير الصناعة والتجارة الأردني المهندس الدكتور حاتم حلواني رئيس الجانب الأردني، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين وسفير الأردن لدى المملكة جمال الشمايلة.

وقال د.الصريصرى: "إن روح التعاون والتفاهم هي التي سادت مناقشات المختصين من الجانبين وكان من نتائجها الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي ستؤدي إلى زيادة التعاون في المجالات التنموية المتعددة وتنمية التبادل التجاري، وقد تم توقيع محضر في نهاية الاجتماع سيكون أداة لمتابعة أعمال اللجنة المبنية على ما توطد من علاقات متينة بين البلدين ورغبة في التعاون المشترك وتوجيهات قيادتي البلدين".

وأضاف أن "ما يمتلكه البلدان من معطيات وموارد ورغبة سياسية وشعبية وعلاقات متميزة كلها تفتح بلا شك آفاقاً جديدة وفرصاً ثرية للتعاون والنمو والتكامل في مختلف المجالات بما يعود على الشعبين بالرخاء والنماء والتطور".

من جانبه، أفاد وزير الصناعة والتجارة الأردني أنه جرى بحث موضوعات متعددة سيكون لها الأثر الكبير في زيادة التعاون بين البلدين، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من تجارة الأردن على المستوى العربي هي مع المملكة العربية السعودية التي تعد الشريك التجاري الأكبر.

ثم وقع د. الصريصري و د. حلواني محضر اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة السعودية الأردنية المشتركة، والذي تضمن مناقشة جوانب عديدة في علاقات البلدين أبرزها (العلاقات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين، والتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس، والصحة والغذاء والدواء، والزراعة، والمياه والري والأرصاد وحماية البيئة، وأيضاً التعاون في مجال النقل والمجال الجمركي ومجال العمل والتدريب التقني والمهني، والشؤون البلدية والشؤون الهندسية والمقاولات، والإسكان، وكذلك في مجال الثقافة والإعلام، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية، والسياحة والآثار، والمجال القضائي). وأكد الجانبان على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما، وعلى ضرورة قيام المشاريع الاستثمارية المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين. واتفقا على عقد الدورة الخامسة عشرة للجنة في العاصمة الأردنية عمان في موعد يتفق عليه لاحقاً بالتشاور.

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