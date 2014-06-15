تكريم 37 حافظاً و841 طالباً اجتازوا اختبارات الأجزاء في مساجد مركز الدائري الغربي

الرياض - منصور الحسين

كرم مركز الدائري الغربي التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض37 خاتماً لكتاب الله و841 طالباً نجحوا في اختبارات الأجزاء للعام1434- 1435ه.

وقد أقام المركز للطلاب الناجحين 3 احتفالات تكريمية للخاتمين والناجحين في اختبارات الأجزاء وذلك بسبب كثرة اعداد المكرمين، وكانت جميعها بحضور مدير مركز الدائري الغربي الشيخ مبارك بن عبدالله الشبيب. حيث أقيم الاحتفال الأول في مجمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجامع آل عياف التابع لمركز الدائري الغربي وقد كرم فيه 270 طالبا وذلك يوم الاثنين، أما الاحتفال الثاني فكان في جامع آل عشيوان التابع لمركز الدائري الغربي وقد كرم فيه 546 طالب وذلك يوم الثلاثاء، وأقيم الاحتفال الثالث في مقر مركز الدائري الغربي يوم امس السبت وقد كرم فيه الخاتمون وعددهم 37 طالبا والحاصلون على الدرجة الكاملة في اختبارات الأجزاء وعددهم 25 وقد تم أيضاً تكريم جميع الحلقات المشاركة في الاختبارات والمشرفين التربويين والمعلمين والحلقات الأكثر إنتاجية.