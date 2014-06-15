أخبار عاجلة

كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تكريم 37 حافظاً و841 طالباً اجتازوا اختبارات الأجزاء في مساجد مركز الدائري الغربي

Google+ Print
تكريم 37 حافظاً و841 طالباً اجتازوا اختبارات الأجزاء في مساجد مركز الدائري الغربي تكريم 37 حافظاً و841 طالباً اجتازوا اختبارات الأجزاء في مساجد مركز الدائري الغربي
802077244500.jpg

الشبيب يكرم أحد الخاتمين

الرياض - منصور الحسين

    كرم مركز الدائري الغربي التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض37 خاتماً لكتاب الله و841 طالباً نجحوا في اختبارات الأجزاء للعام1434- 1435ه.

وقد أقام المركز للطلاب الناجحين 3 احتفالات تكريمية للخاتمين والناجحين في اختبارات الأجزاء وذلك بسبب كثرة اعداد المكرمين، وكانت جميعها بحضور مدير مركز الدائري الغربي الشيخ مبارك بن عبدالله الشبيب. حيث أقيم الاحتفال الأول في مجمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بجامع آل عياف التابع لمركز الدائري الغربي وقد كرم فيه 270 طالبا وذلك يوم الاثنين، أما الاحتفال الثاني فكان في جامع آل عشيوان التابع لمركز الدائري الغربي وقد كرم فيه 546 طالب وذلك يوم الثلاثاء، وأقيم الاحتفال الثالث في مقر مركز الدائري الغربي يوم امس السبت وقد كرم فيه الخاتمون وعددهم 37 طالبا والحاصلون على الدرجة الكاملة في اختبارات الأجزاء وعددهم 25 وقد تم أيضاً تكريم جميع الحلقات المشاركة في الاختبارات والمشرفين التربويين والمعلمين والحلقات الأكثر إنتاجية.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+%20src%20+'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية