مستشفى النساء والولادة بالمدينة يحتفل بحصوله على شهادة الاعتماد

رعى مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبد الله بن علي الطائفي أمس الاول حفل تكريم فريق العمل بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال، وذلك بقاعة كبار الزوار بالمستشفى وبحضور مدير عام المستشفى الدكتور علي بن حسن المحمدي ومدير مستشفى السعودي الألماني بالمدينة ورؤساء الأقسام.

وبدأ حفل التكريم بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله بعدها ألقى المدير الطبي بالمستشفى الدكتور رضا بن محمد العربي كلمته التي شكر فيها فريق العمل وجميع العاملين بالمستشفى لما تم بذله من جهود جبارة وموفقة وأداء رفيع المستوى حيث كان للتعامل والتفاني والسهر وتجاوز العقبات هدف سعى له الجميع وتحقق بفضل من المولى عز وجل وكانت المستشفى هي أول من حصل على هذا الانجاز JCI في منطقة المدينة المنورة، بعدها ألقى مدير عام المستشفى الدكتور علي المحمدي كلمة رحب فيها بمدير عام الشؤون الصحية الدكتور الطائفي وجميع الحاضرين حيث تحدث عن الدور الكبير والموقف الذي كانت عليه الشؤون الصحية بمنطقة المدينة وتسخير كل العقبات للمستشفى والدعم اللامحدود والمتابعة الشخصية من قبل المدير العام بصحة المنطقة.

بعدها ألقى الدكتور عبد الله الطائفي كلمته مهنئاً فيها المستشفى والعاملين بها على ما تحقق من انجاز بحصوله على شهادة اعتماد اللجنة الدولية المتحدة لاعتماد المنظمات الصحية (JCI) كأول منشأة صحية حكومية في المنطقة وقال الطائفي ان ما يتحقق من إنجازات واضحة بصحة منطقة المدينة المنورة ما هو إلا دليل على الاهتمام والمتابعة والعناية المتواصلة والجهود الإنسانية المخلصة التي تبذل من قبل إدارة مستشفى النساء والولادة والأطفال بشكل خاص وباقي القطاعات الصحية بالمنطقة بشكل عام.

كما تقدم الطائفي بالشكر والتقدير والدعاء إلى الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على اهتمامه بحياة الإنسان وصحته وسلامته وكرامته وأمنه. بعدها تم توزيع الدروع والهدايا على المكرمين وفي الختام تم تكريم مدير عام المستشفى من قبل منسوبي المستشفى على المجهود الواضح كما قدمت إدارة المستشفى درعا تذكاريا لمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبد الله الطائفي بهذه المناسبة.