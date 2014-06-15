انضمام «دو» لتطبيق الدفع عبر الهواتف

أعلنت حكومة دبي الذكية، عن انضمام شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) إلى تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية mPay التابع لها، ما يتيح للجمهور سداد مجموعة من رسوم الخدمات واسعة الانتشار التي توفّرها له شركة (دو) على صعيد الاشتراك في الإنترنت أو في خدمات الهواتف المتحركة والثابتة، أو في باقات التلفزيون، جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الطرفين.

وبهذا الانضمام، يرتفع عدد الجهات المشاركة في تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية إلى ثماني جهات، وصار بإمكان المتعامل أن يسدد قيمة معاملاته لمجموعة من الجهات الحكومية والخاصة من مكان واحد، ما يوفر عليه الوقت والجهد والتكلفة.

ويستطيع عُملاء شركة (دو) من مستخدمي الأجهزة العاملة بأنظمة التشغيل «أندرويد» أو iOS، تحميل التطبيق مجاناً وإجراء عملية التسجيل، ما يتيح لهم الاستفسار عن رسوم الهواتف المتحركة التي تعمل بنظام الفاتورة.. وكذلك رسوم هاتف المنزل والإنترنت والقنوات التلفزيونية التي توفرها (دو) لمشتركيها، والقيام بدفعها في الوقت نفسه، هذا إلى جانب الخدمات الأخرى التي توفرها الجهات المشتركة في التطبيق بمنتهى السهولة وفي زمن قياسي.

قائمة

وتشمل قائمة خدمات الجهات الأخرى المشتركة في التطبيق، مجموعة منتقاة من الخدمات التي تهم الجمهور، منها: إضافة رصيد إلى كل من بطاقتي «سالك» و«نول»، ودفع المخالفات المرورية، ودفع فواتير الكهرباء والمياه، والتبرع لكل من مؤسستي «الجليلة» و«دبي العطاء».. علاوة على خدمات «دو» المضافة حالياً.

وقال أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الذكية، مرحِباً بهذا الانضمام: «إنّه لمن دواعي سرورنا انضمام شركة «دو» إلى تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية، الذي يعدّ جزءاً من مبادرتنا الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر الأجهزة والهواتف الذكية للجمهور، وأيضاً لمجتمع الأعمال في دبي على مدار الساعة، تطبيقاً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتحويل إلى الحكومة الذكية… ولتصبح دبي المدينة الأذكى عالمياً خلال 3 سنوات».

مستفيدون

وأشار بن حميدان إلى أن حكومة دبي الذكية تعمل الآن على توسيع دائرة المستفيدين من هذه الخدمة، أفراداً ومؤسساتٍ، من خلال إشراك دوائر وجهات حكومية جديدة فيها، أو من خلال إضافة خدمات أخرى تقع ضمن اهتمامات المتعاملين. وتأتي إضافة خدمات (دو) ضمن تطبيق الدفع عبر الهواتف الذكية، استجابة لرغبة الجمهور بإدراج هذه الخدمات ضمن خدمات التطبيق، وذلك حسب نتائج استطلاعات الرأي المستمرة التي تقوم بها الدائرة، والتي تم أخذها بعين الاعتبار، ووضعت ضمن أولويات التنفيذ لضمان رضاهم وسعادتهم.

وتتيح هذه الخدمة للمتعامل بشكل عام، سواء كان فرداً أو شركة، إتمام عمليات الاستفسار عن رسوم خدمات الجهات المشتركة فيها، ودفعها، إما من خلال التطبيق المتوافر على الأجهزة الذكية (أندرويد وآي فون) الذي يجمعها في مكان واحد وتنفيذها بخطوة واحدة، وإما عبر الرسائل النصية القصيرة من الهاتف المتحرك إلى الرقم 4488، مع إدخال الرموز المعتمدة التي يتم الحصول عليها عند التسجيل في الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لها على العنوان https://mpay.dubai.ae. وإما من خلال التسديد التلقائي الدوري، أو حسب الرغبة (بتحديد المتعامل تاريخاً معيناً للخصم من حسابه)، وذلك بالاستفادة من خاصية «الدفع التلقائي» التي يتميز بها التطبيق. كما يمكن للمتعامل الاستفادة من خاصية «الحسابات المتعددة» بجدولة عدة دفوعات بتواريخ محددة.

قنوات

قال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لـ «دو»: «لقد خطت الإمارات خطوات واثقة نحو تحقيق رؤية الحكومة الذكية، وإيجاد البيئة المناسبة للتحول إلى مدينة ذكية، بفضل قيادتها الرشيدة، وتعتبر الحلول الحكومية، مثل بوابة الدفع عبر الهاتف المتحرك mPay، مثالاً للجهود الحكومية لتحقيق ذلك. ويُسعدنا اليوم أن ندعم هذه الجهود والانضمام لـ mPay، التي تعتبر من أبرز القنوات التي تسهل على سكان الدولة وعُملائنا إنجاز معاملاتهم والتواصل مع الجهات الخدمية المختلفة.