ذوو الاحتياجات الخاصة في سماء الإبداع الموسيقي برأس الخيمة

أبهر مهرجان التربية الموسيقية المنظم من قبل توجيه التربية الموسيقية في منطقة رأس الخيمة التعليمية تحت شعار «مواهب في سماء الإبداع»، الحضور بكمية ونوعية الطلبة المشاركين فيه، وبشكل خاص فريق ذوي الاحتياجات الخاصة المكون من 12 طالباً، اثبتوا قدراتهم الاستثنائية على العزف بل وإتقانه رغم اعاقاتهم المختلفة.

وعبرت سمية حارب السويدي مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، عن سعادتها بما شاهدته من ابداعات طلبة رأس الخيمة في العزف على كل الآلات، وعن احساسها بالفخر بمجموعة طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تحدوا اعاقاتهم ووقفوا بثقة امام الجمهور ليقولوا بموهبتهم ما لم تقله ألسنتهم، بأنهم أقوياء وقادرون على الإبداع والتألق مثلهم مثل الطلبة العاديين بل انهم قد يتفوقون عليهم.

دمج كامل

وأكدت آمنة السكب رئيسة قسم البيئة والأنشطة الطلابية في منطقة رأس الخيمة التعليمية، حرص المنطقة التعليمية على الدمج الكامل لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإشراكهم في جميع الأنشطة والمناسبات التي تنظمها المدارس والمنطقة، إيماناً منهم بأن هذه الفئة تحمل طاقات كبيرة وتركيزاً عميقاً لإتقان ما يشتركون به، وهو ما أثبته طلبة مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة المكونين من طلبة في مرحلة التعليم الأساسي من مختلف الإعاقات السميعة والبصرية والحركية وغيرها.

فقرات مبدعة

وذكرت عفيفة حسين موجهة التربية الموسيقية في منطقة رأس الخيمة التعليمية، أن الفرقة الموسيقية تكونت بالتعاون ما بين معلمي التربية الموسيقية في المدارس ومعلمي التربية الخاصة، كما ان المهرجان ضم فقرات من اوركسترا منتخب منطقة رأس الخيمة التعليمية والذي يضم 170 طالباً وطالبة بعضهم ايضا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى فقرات البيانو الأرضي والألعاب الشعبية .