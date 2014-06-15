«طرق دبي» تكرّم الفائزين في جائزة البحث العلمي

كرم مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، الفائزين في الدورة الثانية لجائزة هيئة الطرق والمواصلات للبحث العلمي، التي تهدف لاكتشاف مواهب الموظفين ذوي الخبرة، واستثمار طاقاتهم في تطوير العمل بالهيئة، ودعم جهود الهيئة في إدارة المعرفة، ونشر الأبحاث الفائزة في الدوريات العالمية بهدف تعميم الاستفادة منها.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في قاعة الوصل بمبنى الهيئة، الدكتور علي المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور ريـاض المهيدب نائب مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، والدكتور فهد السعدي مساعد المدير التنفيذي للموارد والقدرات المؤسسية بالجامعة، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الهيئة.

وقام مطر الطاير بتكريم الفائزين بجائزة البحث العلمي، حيث فاز عبد الماجد سعيد ومحمد شاهد تنوير بالمركز الأول، عن بحث بعنوان (تحليل التحديات والفرص لاستراتيجيات تطوير وسائل النقل الركاب)، وفاز بالمركز الثاني الدكتور كمال محمد إدير عن بحث حول تطبيق نظام تخزين الطاقة في ترام دبي، كما فاز الدكتور كمال محمد إدير بجائزة المركز الثالث عن بحث حول توفير الطاقة في ترام دبي باستخدام الذكاء الاصطناعي للقيادة.

وكرم مطر الطاير أسامة سليمان شلبي بجائزة البحث المتميز الذي سلط الضوء على معالجة أثر الازدحام المروري على حركة حافلات النقل العام بمحطات التوقف، وشمل التكريم كلاً من سهيل عبد الله الأشقر وعنان تيسير عن بحثهما بعنوان أنظمة التنقل الذكية، وعمرو مسلم ومحمد طاهر عرفة عن مشاركتهما ببحثين متميزين، وكذلك فريق العمل الذي ضم كلاً من محمد آل علي وإياد البلاونة وخالد عبد العزيز، عن بحث بعنوان أثر تطبيق منهجية (كابلان ـ لورتون) في الارتقاء بجودة الخدمات، وحصل إياد عبد الرزاق التيني على تكريم تشجيعي عن بحثة بعنوان (استخدام الماء كوقود مساعد).

تكريم

كما كرم رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، مؤسسة المواصلات العامة وإدارة الحافلات على جهودهما في تشجيع الموظفين على المشاركة في الجائزة، كما كرم الجامعات والكليات التي ساهمت في تقييم البحوث المشاركة، وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وجامعة الشارقة، وشمل التكريم أعضاء لجنة التحكيم في الجائزة، وهم البروفيسور باسم محمد يونس مدير الشراكات الاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية رئيس لجنة التحكيم، والبروفيسور مصطفى نور الدين حسن مساعد المدير التنفيذي للتعليم والتطوير الأكاديمي في جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور خالد حسن أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة الشـارقة.

وكرم الطاير مقدمي ورشة منهجيات البحث العلمي، وهم الدكتور مصطفى كمـال حسن رئيس قسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة الشـارقة، الدكتورة ولاء وحيد قلش أستـاذ مسـاعد بقسم المحاسبة في كلية إدارة الأعمال بجامعة الشـارقة، وشمل التكريم أيضاً فريق عمل الجائزة في الهيئة برئاسة الآنسة ليلى محمد طاهر مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي رئيس الفريق، وعضوية السيدة حنان بجــاش والسيد علي لوتاه والسيد زياد الطراونة والسيد نادر الحواري والسيد إبراهيم العلمي والسيد جمعة المطوع والسيدة آمنة عبد الرحيم المرزوقي.

تطوير الجائزة

وأعربت ليلى محمد طاهر رئيس فريق الجائزة، عن سرورها بنجاح الدورة الثانية للجائزة، التي تعبر عن اهتمام الهيئة بدعم ثقافة البحث العلمي، وتشجيع الموظفين لتبني تلك الثقافة، وخاصة لدى الموظفين المواطنين.

فرق بحثية

قالت ليلى طاهر: تُعد جائزة البحث العلمي باكورة المبادرات التي تأتي في سياق هذا الاهتمام، وفي مطلع العام الجاري، اعتمدت الهيئة إطـاراً عملياً للبحث والتطوير، تضمن تشكيل فرق بحثية على مستوى الهيئة لعمل أبحاث حول مجالات العمل التي تستدعي البحث فيها، وتطوير شراكات استراتيجية مع الجامعات العريقة المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المراكز البحثية للتوسع في الأنشطة البحثية وتنظيم الأنشطة ذات الصلة، إلى جانب تأهيل موظفي الهيئة ورفدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة، ليكونوا باحثين متميزين يتم الاعتماد عليهم في إنجاز الأبحاث والدراسات التخصصية في إطار الاتجاه نحو تقليل الاعتماد على الجهات الخارجية .