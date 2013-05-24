استئناف ضخ النفط لمرفأ الزويتينة الليبى بعد اتفاق مع المحتجين

قال مصدر، إنه تم استئناف ضخ النفط إلى مرفأ الزويتينة فى شرق ليبيا، بعد التوصل لاتفاق مع محتجين يطالبون بالحصول على وظائف كانوا قد أغلقوا صمام خط لأنابيب النفط حسبما نقلت رويترز.

وأعيد فتح الصمام بعدما توجه عمر شكمك، نائب وزير النفط الليبى، واثنان من أعضاء المؤتمر الوطنى العام، إلى الصمام الذى يقع على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبى بلدة أجدابيا فى شرق البلاد.

وقال فرج بوجفول، النشط الذى رافق شكمك وعضوى المؤتمر، "تم فتح الصمام قبل نحو ساعة بعد التوصل إلى اتفاق مع المحتجين"، وأكد مهندس فى غرفة التحكم فى المرفأ هذه الأنباء، وقال، "النفط يتدفق من جديد".