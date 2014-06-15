قادة بالجيش السوري الحر يستقيلون بسبب «نقص المساعدات العسكرية»

أعلن عدد من قادة ما يسمي بالجيش السوري الحر، استقالتهم بسبب ما أسموه نقصا في المساعدات العسكرية من قبل الدول المانحة للمعارضة المسلحة.

ونقل بيان وقع عليه 9 قادة من «الجيش الحر» صادر عن هيئة أركان الجيش، ونقلته قناة «روسيا اليوم»، السبت، قولهم «أيها الإخوة الثوار، نستميحكم اليوم عذرا بأن نستقيل من المسؤولية الملقاة على عاتقنا كقادة جبهات ورؤساء مجالس عسكرية في هيئة أركان الجيش السوري الحر».

وقال المقدم محمد العبود، أحد الموقعين على الاستقالة: «إن سبب الإستقالة يعود لعدم وجود دور للمجلس العسكري الأعلى، فالدول المانحة تتجاوزه بشكل تام».

وأضاف: «إننا نشكر الدول المانحة على مساعداتها، لكنها غير كافية وقليلة جدا لنربح المعركة بواسطتها».