بالفيديو .. مفاجأة تاريخية

أن تبكي فرحا لأنك لا تصدق.. أن يظن الجميع أنك حصالة المجموعة، فتصدم الكل وتفوز على أوروجواي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كوستاريكا صاحبة المفاجأة الأكبر في المونديال حتى الآن.

الجميع ظن أن منتخب أوروجواي سيضرب مجموعة إيطاليا وإنجلترا، كونه يمتلك دييجو فورلان وإديسون كافاني ولويس سواريز نفسه.

الأهداف:

>إديسون كافاني - 24

>جويل كامبل - 54

>أوسكار دوارتي - 57

>ماركوس أورينا - 84

لكن منتخب كوستاريكا حقق أول انتصار له على أوروجواي في تاريخ مواجهات البلدين، التي شهدت 8 انتصارات لرفاق فورلان وتعادلين قبل 2014.

لأول مرة منتخب كوستاريكا يسجل أكثر من هدفين في مباراة بكأس العالم، والفضل يعود لثلاثية جويل كامبل وأوسكار دوارتي وماركوس أورينا.

المثير أن منتخب أوروجواي هو من تقدم بهدف عن طريق إديسون كافاني من ركلة جزاء، كل شيء كان يسير في طريق فوز متوقع.

فجأة جويل كامبل ظهر، حمل كوستاريكا على كتفيه وسجل في الدقيقة 57 بتصويبة وجه القدم من كرة عرضية.

الهدف الثاني جاء بعد دقيقتين، وسجلها أوسكار دوارتي بالرأس بعد ركلة حرة مباشرة.

أفضل لاعب: جويل كامبل

>أسوأ لاعب: دييجو فورلان

ماركوس أورينا من أول لمسة، سجل هدف كوستاريكا الثالث، ليبكي طفل صغير يعشق منتخب بلاده ولا يتوقع أبدا أن يتحول الكومبارس إلى بطل.

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