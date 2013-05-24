محافظ الدقهلية يطالب بعدم فصل التيار الكهربائى أكثر من ساعة

طالب اللواء صلاح الدين المعداوى محافظ الدقهلية بألا تزيد مدة فصل التيار الكهربائى عن ساعة واحدة بالمدن، وساعة ونصف بالقرى، وإصدار كتاب دورى من المحافظة بضرورة إخطار المسئولين بشركة توزيع الكهرباء بتعديل خطة تخفيف الأحمال فى حالة وجود طارئ فى موقع ما يستدعى عدم قطع التيار الكهربائى عنه، وقال إن خطة تخفيف الأحمال لا تتضمن فصل التيار الكهربائى عن المطاحن، وهناك فترة استقرار فى الشبكة لا يتم خلالها فصل التيار الكهربائى عن أى منطقة يمكن للمخابز العمل خلالها باطمئنان وهى من الساعة الواحدة بعد منصف الليل وحتى الثامنة صباحاً والتنبيه على جميع المستشفيات بدائرة المحافظة بمراجعة ماكينات الطوارئ والتوصيلات الداخلية وإجراء الصيانة اللازمة لها وعمل تجارب للتشغيل للتأكد من جاهزيتها.

ووجه أيضاً بعدم فصل التيار الكهربائى نهائياً عن مواقع المدارس التى بها كنترول، وقيام مديرية الأوقاف بالدقهلية بالتنبيه على أئمة المساجد بالترشيد فى استهلاك الكهرباء وتشغيل أجهزة التكييف قبل موعد الصلاة بفترة وجيزة وإغلاقها فور انتهاء الصلوات.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائى بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمنطقة المركزية ومديرى المديريات ورؤساء إدارات شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.