"سياحة مصر" تنظم معرضاً للفنون التشكيلية بجنوب سيناء

تنظم جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة تحت رعاية وزارة السياحة، الثلاثاء المقبل، معرضاً للفنون التشكيلية بمشاركة أهالى وأبناء سيناء من "البدو"، يشارك فيه شباب مدينة نويبع وطلبة المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم على الرسم والإبداع وتشجيعهم على تنمية هذه المواهب لديهم، بالإضافة لرعاية الموهوبين من أهالينا بمحافظة جنوب سيناء.

صرح بذلك السيد الدمرداش رئيس مجلس إدارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، وقال إنه فى إطار حملة نشر الوعى السياحى بمحافظة جنوب سيناء، ستنظم الجمعية فعاليات بمدينة نويبع المصرية يشارك بها أهالينا من بدو سيناء وسيقام فيها معرض وورشة عمل للفنون التشكيلية بهدف تنمية المهارات والمواهب الموجودة لدى أهالينا البدو بمحافظة شمال سيناء.

وقال الدمرداش إن الحملة تأتى فى إطار الجهود المتواصلة من قبل الجمعية بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة البيئة لتنمية المجتمعات المحلية ونشر الوعى وتنمية المهارات والمواهب لدى أبناء سيناء.

يأتى ذلك ضمن الفعاليات التى تقيمها الجمعية بمدن وأحياء ووديان محافظة جنوب سيناء.

وأضاف رئيس الجمعية بأن أهالينا بأحياء ومدن ووديان جنوب سيناء يحتاجون إلى اهتمام كبير وجهد من قبل الدولة والمجتمع المحلى لتقديم الخبرات والمساعدة فى حل مشكلاتهم.

من جانبها قالت بسمة فؤاد المدير التنفيذى لمشروع التواصل المجتمعى، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد الجندى، ومحمد فايز رئيس عرفة السياحة بجنوب سيناء، واللواء محمد الجافى، والعميد محمد عبد المنعم، ولفيف من كبار شيوخ القبائل بسيناء، سيكونون فى مقدمة الحضور، ومن المشاركين فى الندوات والمحاضرات التى سيلقيها عدد من الفنانين التشكيليين وأساتذة الجامعات، بالإضافة لإقامة معرض لأعمال الطلبة المشاركين بأعمالهم.

جدير بالذكر أن جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة تعمل على تطوير المجتمعات المحلية وتوطيد فكرة التواصل المجتمعى، بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة البيئة فى إطار مشروع التواصل المجتمعى مع أهالينا البدو، من خلال الفعاليات وورش العمل والمحاضرات والندوات التى تعقدها الجمعية ويحاضر فيها عدد من أساتذة الجامعات وكبار رجال الأعمال بقطاع السياحة، بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصون فى هذا المجال.