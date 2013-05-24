أخبار عاجلة

طلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن ضبط لحوم فاسدة داخل المطاعم والمحلات -
توزيع مساعدات لـ 200 أسرة في حملة "قلوب رحيمة" بقنا .. صور -
صوروفيديو.. أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور -
شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"سياحة مصر" تنظم معرضاً للفنون التشكيلية بجنوب سيناء

Google+ Print
"سياحة مصر" تنظم معرضاً للفنون التشكيلية بجنوب سيناء "سياحة مصر" تنظم معرضاً للفنون التشكيلية بجنوب سيناء

تنظم جمعية سياحة وتنمية البيئة تحت رعاية وزارة السياحة، الثلاثاء المقبل، معرضاً للفنون التشكيلية بمشاركة أهالى وأبناء سيناء من "البدو"، يشارك فيه شباب مدينة نويبع وطلبة المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم على الرسم والإبداع وتشجيعهم على تنمية هذه المواهب لديهم، بالإضافة لرعاية الموهوبين من أهالينا بمحافظة جنوب سيناء.

صرح بذلك السيد الدمرداش رئيس مجلس إدارة جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، وقال إنه فى إطار حملة نشر الوعى السياحى بمحافظة جنوب سيناء، ستنظم الجمعية فعاليات بمدينة نويبع المصرية يشارك بها أهالينا من بدو سيناء وسيقام فيها معرض وورشة عمل للفنون التشكيلية بهدف تنمية المهارات والمواهب الموجودة لدى أهالينا البدو بمحافظة شمال سيناء.

وقال الدمرداش إن الحملة تأتى فى إطار الجهود المتواصلة من قبل الجمعية بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة البيئة لتنمية المجتمعات المحلية ونشر الوعى وتنمية المهارات والمواهب لدى أبناء سيناء.

يأتى ذلك ضمن الفعاليات التى تقيمها الجمعية بمدن وأحياء ووديان محافظة جنوب سيناء.

وأضاف رئيس الجمعية بأن أهالينا بأحياء ومدن ووديان جنوب سيناء يحتاجون إلى اهتمام كبير وجهد من قبل الدولة والمجتمع المحلى لتقديم الخبرات والمساعدة فى حل مشكلاتهم.

من جانبها قالت بسمة فؤاد المدير التنفيذى لمشروع التواصل المجتمعى، إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد الجندى، ومحمد فايز رئيس عرفة السياحة بجنوب سيناء، واللواء محمد الجافى، والعميد محمد عبد المنعم، ولفيف من كبار شيوخ القبائل بسيناء، سيكونون فى مقدمة الحضور، ومن المشاركين فى الندوات والمحاضرات التى سيلقيها عدد من الفنانين التشكيليين وأساتذة الجامعات، بالإضافة لإقامة معرض لأعمال الطلبة المشاركين بأعمالهم.

جدير بالذكر أن جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة تعمل على تطوير المجتمعات المحلية وتوطيد فكرة التواصل المجتمعى، بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة البيئة فى إطار مشروع التواصل المجتمعى مع أهالينا البدو، من خلال الفعاليات وورش العمل والمحاضرات والندوات التى تعقدها الجمعية ويحاضر فيها عدد من أساتذة الجامعات وكبار رجال الأعمال بقطاع السياحة، بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصون فى هذا المجال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

قابيل يصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السوداني

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر

رئيس البرلمان من بنجلادش: نحن برلمانيون ورمز ديمقراطية مصر