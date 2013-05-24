غداً.. 28 ألفاً و156 طالباً يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية بقنا

يتوجه غداً السبت طلبة وطالبات الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات إلى مقار لجان الامتحانات المنتشرة بربوع مراكز محافظة قنا، حيث يؤدى حوالى 28 ألفاً و156 طالباً بالدبلومات الفنية المختلفة الصناعية والتجارية والزراعية بنظامى الثلاث والخمس سنوات الامتحان فى مادة اللغة العربية فى أول أيام الامتحانات، التى تستمر حتى أوائل الأسبوع الثانى من شهر يونيو المقبل.

كان عماد شاكر وكيل وزارة التعليم بقنا قد صرح بأن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة ببدء امتحانات الدبلومات الفنية، والتى من المقرر أن تبدأ صباح غد السبت الموافق 25 مايو الجارى، مضيفاً أنه تم توفير كل سبل الراحة للمراقبين والملاحظين القادمين إلى المحافظة للإشراف على الامتحانات، وأنه سيتم التنبيه على كافة رؤساء اللجان بالتعامل الفورى مع أى حالات طارئة واستيعاب المواقف والمشكلات التى قد تحدث، حرصاً على سير الامتحانات، وتحسباً لأى ظروف قد تؤثر على أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.