أخبار عاجلة

كوبر يتمسك بإقامة معسكر الفراعنة في برج العرب -
كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سفير الدولة في واشنطن يفتتح مقر القنصلية في لوس انجليس

Google+ Print
سفير الدولة في واشنطن يفتتح مقر القنصلية في لوس انجليس سفير الدولة في واشنطن يفتتح مقر القنصلية في لوس انجليس

افتتح يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، بحضور عبدالله السبوسي، القنصل العام لدولة الإمارات في لوس أنجليس، رسمياً قنصلية الإمارات في المدينة، كأول قنصلية للدولة في الولايات المتحدة.

وقام السفير العتيبة بقص شريط الافتتاح، بحضور مايكل كوربين، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الحكوميين في منطقة لوس أنجلوس، وقادة شؤون الأعمال الاقتصادية، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في المدينة. وبهذه المناسبة، قال القنصل العام عبدالله السبوسي «إن افتتاح هذه القنصلية يمثل مرحلة أخرى من مراحل العلاقات الإماراتية الأميركية، ومدينة لوس أنجلوس تعتبر موقعاً مثالياً للقنصلية، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أوجه الشبه العديدة بين دولة الإمارات وولاية كاليفورنيا، ومنها التنوع ومفهوم المشروعات الاقتصادية الرائدة والتميز بالابتكار.

وإضافة إلى تعزيز العلاقات الحكومية والتجارية بين الدولة والمنطقة الغربية بالولايات المتحدة، ستقدم القنصلية الخدمات القنصلية وتوثيق المستندات ورعاية المصالح التجارية للدولة، وستكون بمنزلة مركز لتطوير التعاون الإماراتي - الأميركي، وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال في هذه المنطقة من الولايات المتحدة».

وتزامن افتتاح القنصلية مع تدشين رحلات طيران الاتحاد اليومية المباشرة بين أبوظبي ولوس أنجلوس، برغم أن العلاقات بين «الولاية الذهبية» ودولة الإمارات تمتد إلى ما هو أبعد من مجال الطيران، والتبادل التجاري بين دولة الإمارات وولاية كاليفورنيا في نمو مستمر، إذ احتلت الولاية في عام 2013م المرتبة الخامسة بين الولايات الأميركية التي تصدر البضائع للدولة، وتشمل تلك الصادرات المنتجات الزراعية والسيارات وغيرها من السلع المصنعة، إلى جانب أجهزة الحاسوب والمكسرات، علماً بأن هذه الصادرات إلى دولة الإمارات توفر أكثر من 22 ألف وظيفة في كاليفورنيا.

وفضلاً عن علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع كاليفورنيا، ظلت دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال السنوات الخمس الماضية، إذ فاق إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 مبلغ 26 مليار دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية