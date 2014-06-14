سفير الدولة في واشنطن يفتتح مقر القنصلية في لوس انجليس

افتتح يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، بحضور عبدالله السبوسي، القنصل العام لدولة الإمارات في لوس أنجليس، رسمياً قنصلية الإمارات في المدينة، كأول قنصلية للدولة في الولايات المتحدة.

وقام السفير العتيبة بقص شريط الافتتاح، بحضور مايكل كوربين، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الحكوميين في منطقة لوس أنجلوس، وقادة شؤون الأعمال الاقتصادية، إضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في المدينة. وبهذه المناسبة، قال القنصل العام عبدالله السبوسي «إن افتتاح هذه القنصلية يمثل مرحلة أخرى من مراحل العلاقات الإماراتية الأميركية، ومدينة لوس أنجلوس تعتبر موقعاً مثالياً للقنصلية، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أوجه الشبه العديدة بين دولة الإمارات وولاية كاليفورنيا، ومنها التنوع ومفهوم المشروعات الاقتصادية الرائدة والتميز بالابتكار.

وإضافة إلى تعزيز العلاقات الحكومية والتجارية بين الدولة والمنطقة الغربية بالولايات المتحدة، ستقدم القنصلية الخدمات القنصلية وتوثيق المستندات ورعاية المصالح التجارية للدولة، وستكون بمنزلة مركز لتطوير التعاون الإماراتي - الأميركي، وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال في هذه المنطقة من الولايات المتحدة».

وتزامن افتتاح القنصلية مع تدشين رحلات طيران الاتحاد اليومية المباشرة بين أبوظبي ولوس أنجلوس، برغم أن العلاقات بين «الولاية الذهبية» ودولة الإمارات تمتد إلى ما هو أبعد من مجال الطيران، والتبادل التجاري بين دولة الإمارات وولاية كاليفورنيا في نمو مستمر، إذ احتلت الولاية في عام 2013م المرتبة الخامسة بين الولايات الأميركية التي تصدر البضائع للدولة، وتشمل تلك الصادرات المنتجات الزراعية والسيارات وغيرها من السلع المصنعة، إلى جانب أجهزة الحاسوب والمكسرات، علماً بأن هذه الصادرات إلى دولة الإمارات توفر أكثر من 22 ألف وظيفة في كاليفورنيا.

وفضلاً عن علاقتها الاقتصادية الوثيقة مع كاليفورنيا، ظلت دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال السنوات الخمس الماضية، إذ فاق إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2013 مبلغ 26 مليار دولار.