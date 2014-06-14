مقتل شاب مواطن على يد صديقة طعنا في ظروف غامضة

شيعت مدينة العين مساء اليوم الشاب المغدور سالم محمد سعيد الكعبي ، 33 سنة ،والذي قضى نحبه غدرا على يد صديقة احمد حمودة الظاهري 44 سنة ،اثر مشادة داخل مزرعة الجاني في منطقة غمض على طريق العين دبي ،وذلك بعد ان طعنه في جسدة بسكين .

وأكد عبيد محمد سعيد شميل الكعبي الشقيق الأكبر للمجني عليه، أن الأسرة فجعت مساء ليلة الجمعة بتلقي خبر وفاة شقيقهم من قبل أحد الأشخاص الذين كانوا متواجدين في المزرعة الخاصة للجاني ليلا ، حيث قام هذ الشخص بإبلاغ الجهات المختصة بالحادث بعد فترة من وقوعة داخل المزرعة .

واشار المتصل إلى أن الجاني حاول الفرار خارج الدولة ، من أحد المطارات إلا ان الجهات المختصة تحركت بسرعة وعممت الاسم على المنافذ الحدودية فتم القبض عليه في مطار دبي .

واضاف شقيق المغدور والبلغ من العمر 33 سنة أنه ليس له اية سوابق او عداوات وتربطة علاقة صداقة جيدة بالجاني، وقد خرج مساء الجمعة للقاء أصدقاء كالعادة ،ولم يكن يعلم بان القدر كان بانتظاره على يد صديقة ،علما بان عائلتي الجاني والمغدور تقيمان في فريج واحد في منطقة واحة القطارة .

واكد عبيد انهم كعائلة لا يتهمون احد ،وسوف يتركون القضاء يأخذ مجراه لكشف الملابسات، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان المغدور هو الرابع في الترتيب بين افراد أسرة الشباب وسبق له العمل في سلك الشرطة وثم ترك العمل ليتفرغ للعمل الخاص، وله بنت واحد ة عمرها سنتان ونصف.

من جهتها اعلنت مديرة شرطة العين أنها قبضت على مشتبه به في جريمة قتل وقعت أمس " الجمعة " في احدى مزارع منطقة غمض الزراعية بمدينة العين، وفق العميد حمد عجلان العميمي مدير مديرية شرطة العين .

وأوضح ، أن لواقعة اسفرت عن وفاة ( س.م.ك ) 33 سنة ، خليجي الجنسية بعد طعنه باستخدام سكين ، لافتاً إلى أن التحقيقات ماتزال جارية لمعرفة ملابسات الواقعة .

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