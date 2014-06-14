لليوم الـ 16 على التوالى.. استمرار إضراب عمال العالمية للنترات بالسويس

واصل عمال شركة النترات العالمية بالسويس إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الـ 13 بعد صطدام بين العمال وإدارة الشركة; بسبب قرار إداري بفصل أعضاء اللجنة النقابية بالشركة.

أكدت الجمعية العمومية للعاملين بشركة السويس للنترات عبر بيان اصدرته أنهم مستمرين فى التصعيد والأضراب عن العمل وذلك بعد اعلان مدير المصنع بالتهديد لباقي العمال بالفصل على حد وصفهم.

كان حرر عمال شركة النترات العالمية بالسويس بلاغا تحت رقم 1041 اداري عتاقة ضد أدارة الشركة يتهمونهم بغلق وأيقاف العمل بالشركة لمدة يومان على خلفية قيامهم بفصل اعضاء اللجنة النقابية بشكل تعسفي كما وصف العمال .

من جانبها قامت أدارة الشركة بتحرير محضر بقسم شرطة عتاقة يتهمونهم بمنع اداري الشركة من الدخول والتظاهر بشكل مخالف للقانون أمام باب الشركة.