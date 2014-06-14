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شيخ الأزهر يقرر تشكيل مجموعة خبراء لإعداد مشروع بيت الزكاة

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شيخ الأزهر يقرر تشكيل مجموعة خبراء لإعداد مشروع بيت الزكاة شيخ الأزهر يقرر تشكيل مجموعة خبراء لإعداد مشروع بيت الزكاة

قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ اﻷزهر الشريف تشكيل مجموعة من الخبراء تحت إشراف الأزهر لإعداد مشروع متكامل لإنشاء بيت الزكاة والصدقات المصري ، حتى نستطيع أن نوفر للمصريين جهة آمنة وموثوق بها تقوم على توزيع زكواتهم لمن يستحقون ، وفقا لمصارفها الشرعية ، ويقدمون إليها صدقاتهم وتبرعاتهم ، بناء على ما تم مناقشته خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح مع الإمام الأكبر ووفد كبار العلماء .

صرح بذلك المستشار محمد عبدالسلام المستشار القانوني والتشريعي للإمام اﻷكبر، مبينًا أن هذا المشروع يسهم في توفير احتياجات المواطن البسيط ، ويساعد على إيصال أموال الزكاة والصدقات لمستحقيها ؛ لأنه ثبَت أن كثيرا من أموال الزكاة تصرف في غير مجالاتها .

وأشار المستشار عبد السلام إلى حرص رئيس الجمهورية على تبني ودعم هذا المشروع الذي قدمه الأزهر، ووعده بتوفير كافة الامكانيات لإنجاح المشروع اﻷمر الذي يدل على حرص وتكاتف مؤسسات الدولة وتكاملها لمصلحة المواطن البسيط ، وإشعاره بالجهد الذي يبذل من الدولة لسد احتياجاته وتوفير حياة كريمة له ، موضحًا أن بيت الزكاة سيكون هيئة مستقلة تمامًا عن تحت رعاية الأزهر الشريف .

أ ش أ

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