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مشادات بين لاعبي المصري وأمن السويس واحتجاز لاعبين بعد مباراة بتروجيت

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مشادات بين لاعبي المصري وأمن السويس واحتجاز لاعبين بعد مباراة بتروجيت مشادات بين لاعبي المصري وأمن السويس واحتجاز لاعبين بعد مباراة بتروجيت

 

المصري

نشب منذ قليل مشادة كلامية بين لاعبي النادي المصري وقوات الأمن بكمين جنيفة بطريق السويس وتطور الشجار إلى اشتباك بالأيدي وقام ضباط الكمين باحتجاز 2 من لاعبي الفريق البورسعيدي.

وقال شهود عيان أن لاعبي الإسماعيلي الذى كانو يلعبون مباراة مع نادي بتروجيت قاموا بالوقوف أمام كمين جنيفة وانضمو للاعبي المصري، وأن هناك محاولات قوية لإنهاء الموقف وتداركه والإفراج عن اللاعبين المحتجزين.

وكان لاعبي المصري يلعبون اليوم مباراة بستاد عجرود الرياضي بطريق السويس القاهرة الصحراوي بالقرب من قيادة الجيش الثالث الميداني أمام فريق تليفونات بني سويف وانتهت بالتعادل 2-2.

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