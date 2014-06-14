أيمن البيلي: “الإخوان” وراء تسريب امتحانات الثانوية العامة لإظهار مصر دولة ضعيفة

قال أيمن البيلي، أحد مؤسسى نقابة المعلمين المستقلة، إنه لا يمكننا الفصل بين تسريب امتحانات الثانوية العامة، والواقع السياسي الحالي المصري، متسائلا: “من المسؤول عن رفع الامتحانات المسربة على المواقع الإلكترونية؟”.

وأضاف “البيلي” في حوار مع برنامج “ملفات” على قناة “الفراعين”، مع الإعلامية سوزان شرارة، مساء السبت: “رأيي الشخصي أن من يعمل على ذلك يهدف لإظهار الدولة المصرية بأنها دولة مفككة، وغير قادرة، وقد يكونوا خارج منظومة التربية والتعليم، والإخوان المسلمين بيعملوا كده، علشان يبينوا أن مصر دولة ضعيفة”.

وأوضح أيمن البيلي، مناوب وزير التعليم السابق، أن وزارة التربية والتعليم، ليست المسؤولة الوحيدة عن التسريب، مضيفا: “وأقول ما رأيته إن الوزير جاء على منظومة فاشلة من الامتحانات بداية من اولي ابتدائي”.

وتابع: “وفيه كنترولات في مدارس النقل بتجلها أوامر برفع نسب الامتحانات عشان يبينوا أنها أعلى في نسب النجاح، والمدة التي قضيتها الوزارة تقريبا عام، وشهدت عدم تدخل محمود أبو النصر، في أي شيء يضر العملية التعليمية”.