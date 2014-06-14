رقمياً.. إيطاليا تتفوق على انجلترا قبل المباراة رقم 25

أخر 4 مباريات لإيطاليا في كأس العالم انتهوا بالهزيمة، فهل يتغير الحال أمام منتخب إنجلترا؟

قمة إنجلترا وإيطاليا تمثل أهم مباريات اليوم الثالث لمونديال 2014. ويستعرض FilGoal.com بعض الحقائق الرقمية حول هذه المباراة:

• هذه هي المباراة رقم 25 التي تجمع إنجلترا وإيطاليا في التاريخ.

• إيطاليا حققت 9 انتصارات سابقة مقابل 8 لانجلترا وتسع تعادلات. وسجل الانجليز 30 هدفاً مقابل 27 للطليان.

• أول مباراة جمعت الفريقين كانت مباراة ودية أقيمت في العاصمة الإيطالية روما يوم 13 مايو 1933 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

• آخر مباراة جمعت الفريقين كانت مباراة ودية أقيمت يوم 15 أغسطس 2012 في برن بسويسرا وانتهت بفوز انجلترا 2-1. دانييلي دي روسي افتتح التهديف لإيطاليا قبل أن يسجل فيل جاجيلكا وجيرمين ديفو هدفي انجلترا.

• آخر مباراة رسمية بين إنجلترا وإيطاليا كانت في الدور ربع النهائي لبطولة يورو 2012 في بولندا وأوكرانيا وتحديداً بمدينة كييف الأوكرانية، وانتهت بالتعادل السلبي قبل أن تفوز إيطاليا 4-2 بركلات الترجيح.

• مباراة وحيدة جمعت إنجلترا وإيطاليا في كأس العالم وتعود لعام 1990 حين التقى الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث، وانتهت بفوز إيطاليا 2-1 بهدفي روبرتو باجيو وسلفاتوري سكيلاتشي مقابل هدف ديفيد بلات.

• المباراة هي رقم 60 لإنجلترا في تاريخها بكأس العالم. أول مباراة كانت في البرازيل أيضاً عام 1950 وفازت فيها على تشيلي بهدفين دون رد.

• إيطاليا لم تحقق أي فوز في آخر أربع مباريات لها في كأس العالم. آخر فوز إيطالي كان على ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2006، بعدها تعادلت إيطاليا مع فرنسا في المباراة النهائية (فازت بركلات الترجيح)، ثم تعادلت مع باراجواي ونيوزيلندا وخسرت من سلوفاكيا في مونديال 2010.