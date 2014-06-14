بالصور.. «الساحرة المستديرة» توحد الشعوب وتجمع ما فرقته الحرب والسياسة والطائفية

هي الساحرة المستديرة، توحد ما لم تستطع أي قوة في الأرض على توحيدهم، وتجمع من فرقتهم السياسة والاقتصاد وحتى السلاح، وفي كأس العالم، تصنع للشعوب توقيتًا جديدًا موحدًا، الجميع ينتظر أمام شاشات التلفزيون، مهما كان الرقم الذي يشير إليه عقربي الساعة، الجميع ينسى توقيته المحلي، ويصحو وينام على توقيت الدولة المستضيفة، الجميع أيضًا ينسى فقره أو ثرائه، سعادته أو تعاسته، رفاهيته أو معيشته تحت زخات الرصاص، وحتى كونه على الأرض أو في الفضاء، ينسى الجميع كل شيء، ويتوحدون حول الساحرة.

في البرازيل، البلد المستضيفة، تصبح الفرصة أكبر لمشاهدة المباريات حيث تقام، أما من لم تسعفه جيوبه فيشاهدها في المقاهي، وفي فلسطين، لم يمنع الاحتلال، والمداهمات والغارات اليومية، المواطنين من وضع شاشة كبيرة في ستاد غزة، لمتابعة المباريات، التي كان يتابعها في نفس التوقيت، مسلحو المعارضة في سوريا، أمام شاشات التلفزيون تحت زخات الرصاص، وإلى جوارهم أسلحتهم، فيما كان الصوماليون يتابعونها في نفس اللحظة أمام شاشات صغيرة أخرى متناسين المجاعة وعدم الاستقرار الذي يعصف ببلدهم الفقير.

أما في لبنان، منارة الشرق، التي تمزقها الطائفية، والتي يختلف فيها السياسيون على كل شيء، حتى فشلوا في انتخاب رئيس جديد لبلد يعيش بلا رئيس، فقد وحدت الساحرة المستديرة جميع الفرقاء، ليجلسون في حدائق بيروت أمام شاشات كبيرة لمتابعة مباريات المونديال، التي كان يتابعها أيضًا، في قارة أخرى، مواطنون كينيون في الحانات، متحدين تهديدات إحدى الجماعات المتطرفة، التي تنتشر على كوكب الأرض، الذي تبعد عنه محطة الفضاء الدولية 370 كيلومترًا، حيث كان رواد الفضاء، يتابعون مباريات كأس العالم، ويلعبون مباراة ودية، بدون جاذبية أرضية.

أقام مواطنون في فلسطين شاشة عرض كبيرة في نادي غزة الرياضي لمتابعة المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين البرازيل وكرواتيا ، لم تستطيع المعاناة التي يتعرض لها أهل غزة من منع المواطنين من متابعة كأس العالم.

بالرغم من استمرار القتال في سوريا، لم ينشغل مسلحي المعارضة عن متابعة كأس العالم، وتظهر الصورة مجموعة من المسلحين يتابعون مباراة البرازيل الافتتاحية تحت العلم السوري وبجوارهم أسلحتهم .

وامتد عشق كرة القدم وخاصة المسابقة الأكبر كأس العالم لى الدول الفقيرة في إفريقيا ، فلم تثني مجاعات الصومال والأمراض والأوبئة القاتلة المنتشرة بها ، مشجعو كرة القدم عن متابعة كأس العالم .

وبالرغم من فشل المواطنون اللبنانيون حتى الأن في انتخاب رئيس جديد لهم وعدم الاتفاق حول شخصية سياسية ، إلا أنهم جميعًا متوحودون حول متعة الساحرة المستديرة ومتابعة كأس العالم والمباراة الافتتاحية في إحدى حدائق العاصمة بيروت

وطال جنون كرة القدم وعشق كأس العالم علماء الفضاء ، حيث احتفل مهندسوا محطة الفضاء الدولية ببدء كأس العالم وانطلاق المسابقة داخل إحدى محطات الفضاء الدولية .

ولم تتوانى الحانات عن عرض كأس العالم على شاشتها، حيث لم تكتفي الحانات في دولة كينيا بالعاصمة نيروبي بتقديم الخمر والبيرة فقط فكان مشاهدة المباراة الافتتاحية أهم من المشروبات المقدمة ، بالرغم من المخواف من تهديدات حركة الشباب لإسلامية الإرهابية للمواطنين الكينيين من عرض كأس العالم في شاشات عامة .