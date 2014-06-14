ميدو يهدي فوز الزمالك لـ ' القائد '

أهدى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك فوز الفريق الأبيض على اتحاد الشرطة لعبد الواحد السيد.

الزمالك كان لزاما عليه أن يهزم اتحاد الشرطة في الجولة الأخيرة من سباق المجموعة الثانية في الدوري الممتاز حتى يتأهل للمربع الذهبي.

عبد الواحد السيد قائد الزمالك ارتكب خطأ ساذجا تسبب في تسجيل اتحاد الشرطة لهدف التعادل مع الفريق الأبيض لتصل النتيجة إلى 2-2 قبل نهاية اللقاء بربع ساعة.

خلع عبد الواحد السيد شارة قيادة الزمالك بعد هذا الهدف، وظهر متأثرا للغاية بالخطأ.

لكن الزمالك انتزع الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وتأهل رفقة بتروجيت والأهلي وسموحة لجولة الحسم.

وبكى عبد الواحد السيد بنهاية اللقاء.

وبعد المباراة، نشر ميدو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أهدي الفوز اليوم لقائد الفريق عبد الواحد السيد".