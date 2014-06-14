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بالفيديو .. 4 محطات ' ضارة بالصحة ' في مشوار الزمالك نحو الرباعية

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بالفيديو .. 4 محطات ' ضارة بالصحة ' في مشوار الزمالك نحو الرباعية بالفيديو .. 4 محطات ' ضارة بالصحة ' في مشوار الزمالك نحو الرباعية

لوصول الزمالك للمربع الذهبي، استنزف طاقات لاعبيه وفكر مدربيه .. وأيضا أعصاب وصحة جماهيره.

صعد الزمالك للدورة الرباعية للدوري الممتاز على حساب اتحاد الشرطة بعد مشوار مثير حُسم مع صافرة النهاية لمباريات المجموعة الثانية.

ويستعرض FilGoal.com قصة 4 محطات للزمالك أسفرت عن تحقيقه نتيجة إيجابية بعد "تنشيف ريق" جماهيره.

4) وادي دجلة 2-3 الزمالك

الزمالك لم يفز في الدوري منذ أربع مباريات ولمدة فاقت شهرين كاملين، ويحتاج لتجاوز النتائج السلبية التي شهدت تعادله 3 مرات وخسارة.

الزمالك تقدم في البداية عن طريق محمود فتح الله، ولكن مرماه مُني بهدفين متتاليين وظل متأخرا حتى آخر 10 دقائق.

ولكن ثنائي الزمالك الشاب يوسف أوباما ومصطفى فتحي نجحا في منح النقاط الثلاثة للأبيض.

3) تليفونات بني سويف 1-2 الزمالك

لا بديل للزمالك عن الفوز للدخول في منافسات التأهل للدورة الرباعية .. التعادل يعني تقليص فرص الفريق الأبيض.

تلقى هدفا مبكرا، وتعادل سريعا أيضا.. وظل باقي المباراة يبحث عن هدف الفوز .. وجاء في الدقيقة الأخيرة قبل صافرة النهاية عن طريق أوباما.

2) الزمالك 2-2 وادي دجلة

في المباراة التالية، كان الزمالك يحتاج للفوز، أو على الأقل التعادل لمواصلة الضغط قبل مواجهة الشرطة.

وادي دجلة يتقدم بهدفين دون رد في البداية، ونجح الأبيض في تقليص النتيجة عن طريق عمر جابر.

وفي الوقت القاتل يسجل أحمد جعفر هدف التعادل ويبقي أمل الزمالك للجولة الأخيرة مع الشرطة.

1) الزمالك 4-3 الشرطة

الدراما في أوج توهجها .. هذه المباراة لا ينصح لمشاهدتها إلا للأصحاء فقط. (شاهد تفاصيلها والأهداف)

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فيديو اليوم السابع

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