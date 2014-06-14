​​نقيب مرشدي أسوان: تصوير فيلم “الخروج” بمصر دعاية سياحية لا تقدر بثمن

أكد عبد الناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين بأسوان أن تصوير الفيلم السينمائي “الخروج ملوك وآلهة” الذي يقوم المخرج العالمي “ريدلي سكوت” بتصويره في أسوان حاليًا، ويحكي قصة خروج سيدنا موسى من مصر، يعتبر دعاية مباشرة للأثار والسياحة المصرية بغض النظر عن مضمون الفيلم، لأنه لا يمكن لأي مثقف أن يأخذ الأعمال الدرامية علي أنها وثائق تاريخية.

وأوضح صابر ، أنه لا يوجد في التاريخ المصري القديم أي شاهد سواء كان مكتوبًا علي بردية أو منقوشًا علي الحجر يذكر أن شيئًا عن نبي الله موسي عليه السلام، وبالتالي فإن القول بأن فرعون الخروج هو الملك رمسيس الثاني وهو كلام غير موثوق فيه علي الإطلاق، وهو ما أنكره كل علماء المصريات وعلماء التاريخ المصري.

وأشار إلى أن الفيلم بدون شك سوف يعطي دعاية غير مباشرة لمصر لا تقدر بثمن وسوف يساهم في تنشيشط السياحة المصرية، كما حدث مع فيلم “جريمة علي ضفاف النيل” للكاتبة الشهيرة “أجاثا كريستي”، والذي تم تصويره في أسوان منذ أكثر من 25 عامًا وحقق دعاية كبيرة لمصر.