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إسرائيل تعلن سقوط قذيفة صاروخية من قطاع غزة في النقب الغربي

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إسرائيل تعلن سقوط قذيفة صاروخية من قطاع غزة في النقب الغربي إسرائيل تعلن سقوط قذيفة صاروخية من قطاع غزة في النقب الغربي

أعلنت مصادر إسرائيلية أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سقطت في منطقة المجلس الإقليمي “حوف أشكلون” جنوب عسقلان بالنقب الغربي.

وقالت المصادر إن الصاروخ لم يسفر عن دون وقوع إصابات أو أضرار وإن صفارات الإنذار دوت في المنطقة قبل سماع دوي الانفجار.

وتعد هذه القذيفة الصاروخية الثانية التي تطلق باتجاه منطقة النقب الغربي من قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بحسب المصادر الإسرائيلية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارتين على مواقع للمقاومة الفلسطينية في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة مما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.

أ ش أ

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