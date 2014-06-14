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دراسة: السمك مفيد للسيدات الحوامل ويدعم نمو الجنين

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دراسة: السمك مفيد للسيدات الحوامل ويدعم نمو الجنين دراسة: السمك مفيد للسيدات الحوامل ويدعم نمو الجنين

أسماك

 

بعض الأنواع من المأكولات البحرية مهمة جداً للحامل وللجنين، باعتبارها مصدراً جيداً للبروتين والحديد.

فقد أسدلت دراسة حديثة الستار على أهمية السمك، حيث أوصت بأن تأكل النساء ما لا يقل عن 8 أونصات، حتى تصل إلى 12 أونصة في الأسبوع من الأسماك المنخفضة الزئبق، لدعم نمو الجنين وتطوره، أي ما يعادل اثنين أو ثلاث حصص شهرياً.

وشملت الدراسة 1000 امرأة حامل ووجدت أن كميات السمك المستهلكة هي أقل بكثير من المبادئ الغذائية التوجيهية.

وأوصت الدراسة بتناول الأسماك المنخفضة الزئبق مثل الروبيان وسمك السلمون والتونة الخفيفة المعلبة، وسمك البلطي وسمك السلور وسمك القد.

في حين حذر العلماء النساء الحوامل أو المرضعات من أربعة أنواع من الأسماك لاحتوائها على مستويات عالية من الزئبق، كسمك القرش وسمك أبو سيف والماكريل الملك وتايلفيش.

وترى إدارة الأغذية والعقاقير أن السمك والمحار يحتويان على العناصر الغذائية المهمة، كما يحتويان على أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعزز صحة القلب والنمو والتنمية السليمة للأطفال.

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