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بوفون يلمح إلى نهاية مشواره في كأس العالم

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بوفون يلمح إلى نهاية مشواره في كأس العالم بوفون يلمح إلى نهاية مشواره في كأس العالم

ألمح جيانلويجي بوفون حارس منتخب إيطاليا إلى أنه قد يغيب عن باقي مباريات الأتزوري في كأس العالم 2014.

بوفون أصيب في الكاحل، وتأكد غيابه عن المباراة الافتتاحية لسباق المجموعة الرابعة من كأس العالم بين إيطاليا وإنجلترا.

وكتب بوفون عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "صباح الخير".

وتابع "الحياة جميلة، لن أغير رأيي في ذلك، سواء غبت عن اللقاء الافتتاحي أو كأس العالم بأكمله".

وأضاف أيقونة نادي يوفنتوس "هناك أدوار عديدة يمكن أن تكون مفيدا من خلالها لبلادك، ليس فقط اللعب".

وأتم "لهذا أتمنى التوفيق لمن سيخوض مباراة إنجلترا، سأدعمه ولنأمل جميعا في النجاح".

ويلعب منتخب إيطاليا في المجموعة الرابعة مع كوستاريكا وأوروجواي وإنجلترا.

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