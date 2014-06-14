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ريال مدريد ينافس أرسنال على جريزمان

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ريال مدريد ينافس أرسنال على جريزمان ريال مدريد ينافس أرسنال على جريزمان

يضع ريال مدريد أنطوان جريزمان نجم ريال سوسيداد تحت رادار النادي الملكي لضمه إن أمكن في الصيف الجاري.

ريال مدريد يبحث عن مهاجم، يقبل الجلوس بديلا لكريم بنزيمة، أو يكون صاحب سمات مختلفة عن الفرنسي لاستخدامه بجواره.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب، بناء على توصية من زين الدين زيدان المساعد الأول للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

زيدان يرى في جريزمان مهاجما مناسبا لريال مدريد، تقنياته عالية، يجيد التمرير والتحرك خلف رأس الحربة، وبالتالي يستطيع معاونة بنزيمة في هجوم الميرنجي.

وعلى ريال مدريد منافسة أرسنال للفوز بخدمات جريزمان صاحب الـ23 عاما.

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