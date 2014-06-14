راميرس يشعل تقارير انتقاله لريال مدريد

أشعل راميرس لاعب وسط منتخب البرازيل ونادي تشيلسي الإنجليزي التكهنات برغبته في الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ريال مدريد يرغب في ضم اللاعب البرازيلي الدولي الذي يشارك حاليا مع السليساو في كأس العالم 2014.

اللاعب أشعل تلك التقارير بتحدثه عن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وتوجيه شكر خاص له.

أنشيلوتي كان مدربا لتشيلسي حين تعاقد النادي اللندني مع راميرس.

وصرح راميرس "أنشيلوتي مدرب رائع، له الفضل الأكبر فيما وصلت إليه".

وتابع "لقد جعلني أتطور، أتعلم، وأفهم مهام دوري كلاعب وسط في قلب الملعب.. أحترمه كثيرا وله مكان خاص عندي".

تشيلسي قد يقبل بفكرة رحيل راميرس، في حالة وافق ريال مدريد على منح النادي اللندني خدمات سامي خضيرا أو رافايل فاران، بحسب صحيفة ماركا.