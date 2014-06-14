بالفيديو - رسالة كولومبيا

" بوجود فالكاو أو بدونه، نحن هنا"..

هكذا وجه لاعبو كولومبيا رسالتهم الأولي من الأراضي البرازيلية عبر اليونان بفوز ثلاثي ضمن الجولة الأولي من المجموعة الثالثة.

رسالة بهدووووء وصلت لفرق المجموعة الثالثة بأقدام بابلو أرميرو وتيوفيلو جوتييريز وجيميس رودريجيز.

ففي الدقيقة الخامسة ومن كرة "عشوائية" عرضية أحرز أرميرو هدف التقدم الأول، قبل أن تتكرر "العشوائية" من عرضية أخري ليحرز جوتييريز الهدف الثاني في الدقيقة 58، وقبل صافرة الحكم وضع رودريجيز ختام رسالة كولومبيا.

وظهر لاعبو اليونان بمستوي لا يوجد كلام يصف مدي سوئه، مستوي أكد توقعات الجميع قبل الانطلاق بأن الإغريق هم "حصالة" المجموعة.

ووقف الحظ أمام اليونان بعد ساعة من اللعب برأسية اختارت العارضة بدل من الشباك الفارغة، رأسية كادت أن تقلص الفارق، ولكن الحظ غالبا لا يقف مع .....

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